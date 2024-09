Alpes-de-Haute-Provence : Q ENERGY inaugure le parc solaire Les Broules 2 Ã  Montfort

Q ENERGY a inauguré jeudi 19 septembre dernier le parc solaire Les Broules 2 situé sur la commune de Montfort, en présence de Monsieur le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, Marc Chappuis, ainsi que de Madame la sous-préfète, Marie-Paule Demiguel. Implantée sur un ancien délaissé autoroutier, cette centrale de 5 MW forme une extension du parc solaire Les Broules 1, lui-même inauguré par Q ENERGY en 2019.

Cette réalisation est le fruit d’une collaboration constructive de 7 ans avec des élus locaux résolument engagés dans la transition énergétique de leur territoire. Composée de 8736 panneaux, la centrale solaire Les Broules 2 alimentera quelque 2800 personnes en électricité verte, soit l’équivalent d’un peu plus de la moitié de la population de l’intercommunalité, évitant ainsi l’émission de 200 tonnes de CO2 chaque année.

Un parc solaire à la localisation idéalement définie

Implanter des parcs solaires sur des terrains déjà anthropisés est le meilleur axe de développement pour le photovoltaïque. Ancien délaissé autoroutier lié à une friche industrielle, l’installation du parc solaire Les Broules 2 constitue une revalorisation du site bénéficiant aussi bien à la transition énergétique du territoire qu’à la commune de Montfort grâce aux retombées économiques qu’elle génèrera. « Au-delà de l’intérêt évident que représente cette revalorisation pour le territoire, la nature dégradée du terrain a grandement facilité notre travail d’intégration environnementale et paysagère. Aucune opération de défrichement n’a été nécessaire et les enjeux de biodiversité sur ce type de terrain sont mineurs et bien identifiés. Nous avons simplement eu à parfaire l’intégration du parc avec des mesures d’accompagnement comme la création de passages pour la petite faune, d’habitats pour l’avifaune ou la plantation d’une haie paysagère », développe Vincent Gambrelle, Responsable Régional Solaire chez Q ENERGY. Débutée en 2023, la construction du parc a duré 8 mois pour une mise en service effective en avril 2024.

Élus locaux, Services de l’État et développeur mobilisés au service d’un projet de territoire

Quatrième centrale photovoltaïque de la municipalité et partiellement installé sur un terrain communal, le parc Les Broules 2 est la dernière illustration de l’engagement de la ville de Montfort dans la transition énergétique de son bassin de vie. La collectivité renouvelle ainsi sa confiance dans les bénéfices territoriaux apportés par un projet solaire judicieusement implanté et à Q ENERGY, développeur de la centrale Les Broules 1 inaugurée en 2019.

Cette réalisation n’aurait également pu voir le jour sans l’étroite coopération établie entre Q ENERGY et les services de l’État, notamment la Direction Départementale des Territoires (DDT). Leur disponibilité et leur implication ont été source d’échanges constructifs essentiels à réussite du projet.

« Le parc solaire des Broules 2 est un projet de territoire cohérent et exemplaire. Il est le produit d’une implication sans faille des élus locaux des communes de Montfort et Peyruis, d’un soutien exigeant des services de l’État et d’un dialogue continu entre toutes les parties prenantes », témoigne Vincent Gambrelle, Responsable Régional Solaire chez Q ENERGY. S’inscrivant dans cette dynamique territoriale forte, les équipes de Q ENERGY se sont employées à mobiliser autant que possible les compétences présentes dans le tissu économique local dans la conduite des opérations ayant eu lieu sur le site. Ainsi, le génie civil, les Obligations Légales de Débroussaillement ainsi que l’aménagement paysager ont été confiés à des entreprises du département.