Nexhos se mue PÃ¨re NoÃ«l vert de la base sous-marine de Bordeaux Ã  quelques mois des Municipales

A Bordeaux, lâ€™Ã©quipe municipale verte de la Ville a fait de lâ€™Ã©nergie solaire une prioritÃ© et de la solarisation de la Base sous-marine, lâ€™une des plus grosses centrales de France en milieu urbain, un totem. Autant dire que la liquidation judiciaire en juillet de la sociÃ©tÃ© Everwatt et de sa filiale BoucL Ã‰nergie en charge du projet, relevait de la trÃ¨s mauvaise nouvelle.

Par un communiquÃ© du 7 novembre dernier, la Ville de Bordeaux prend acte du rachat de la sociÃ©tÃ© BoucL Ã‰nergie, en charge du projet de solarisation de la base sous-marine, par la sociÃ©tÃ© Nexhos. Cette reprise, validÃ©e par le tribunal de commerce, fait suite Ã un processus dans lequel plusieurs offres ont Ã©tÃ© examinÃ©es, tÃ©moignant de lâ€™intÃ©rÃªt suscitÃ© par ce projet ambitieux de production locale dâ€™Ã©nergie solaire. La centrale photovoltaÃ¯que de la Base sous-marine, dâ€™une puissance de 2,9 MW, doit en effet permettre de produire 3,39 GWh dâ€™Ã©nergie verte par an, couvrant ainsi la consommation moyenne annuelle d’Ã©lectricitÃ© de 770 foyers. Une Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e dont la production permettra dâ€™Ã©viter lâ€™Ã©mission de 806 tonnes de CO2 /an (lâ€™Ã©quivalent de 400 A/R en avion Paris – New York).

La sociÃ©tÃ© Nexhos sâ€™est engagÃ©e Ã respecter les engagements dÃ©finis dans lâ€™appel Ã manifestation dâ€™intÃ©rÃªt initial, notamment la mise en Å“uvre dâ€™un dispositif garantissant au moins 50 % dâ€™autoconsommation collective partagÃ©e au bÃ©nÃ©fice du quartier et des acteurs locaux. Lâ€™Ã©lectricitÃ© produite sera rÃ©injectÃ©e dans le rÃ©seau local et alimentera des bÃ¢timents, sites et entreprises du quartier Bacalan dans un rayon de deux kilomÃ¨tres. Ce modÃ¨le, basÃ© sur le principe des circuits courts adaptÃ©s Ã lâ€™Ã©nergie, permet de partager une Ã©lectricitÃ© renouvelable, stable et bon marchÃ© au bÃ©nÃ©fice du quartier et des entreprises et acteurs locaux.Â

Lâ€™installation des 6Â 600 panneaux sur ce bunker fait de pare-bombes sâ€™inscrit dans la politique de dÃ©carbonation de la Ville en rÃ©ponse Ã lâ€™urgence climatique. Lâ€™objectif en matiÃ¨re dâ€™Ã©nergie est dâ€™atteindre 41% dâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique dâ€™ici 2026, notamment en solarisant 60 000 mÂ² du patrimoine foncier de la mairie (bÃ¢timents, Ã©quipements sportifs, parkingsâ€¦).Â Â La Ville de Bordeaux, pleinement mobilisÃ©e pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique et renforcer lâ€™autonomie de son territoire, se tient prÃªte Ã travailler avec ce nouveau partenaire afin de mener Ã bien la solarisation de la Base sous-marine, un projet emblÃ©matique de la politique publique de la ville de Bordeaux et de son engagement dans lâ€™alliance de Bordeaux pour le dÃ©veloppement de lâ€™Ã©nergie solaire.