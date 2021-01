Signature dâ€™un accord entre ARMOR et NexTech pour la fourniture dcollecteurs de courant destinÃ©s aux batteries lithium-soufre

Le groupe ARMOR et l’entreprise NexTech Batteries viennent de signer un protocole d’accord entre leurs deux entités. ARMOR est un industriel français – spécialiste de la formulation et de l’enduction – et acteur dans le domaine des collecteurs de courant innovants destinés aux batteries. NexTech Batteries Inc. est une entreprise de premier plan spécialisée dans la conception et la fabrication de batteries lithium-soufre à densité d’énergie extrêmement élevée, destinées aux véhicules électriques (VE) et au stockage d’énergie stationnaire résidentiel. Pour un partenariat gagnant-gagnant !

En vertu des dispositions du protocole d’accord, l’entente entre les deux entreprises portera sur la fourniture de la part d’ARMOR à NexTech d’un volume important de collecteurs de courant en aluminium revêtus d’une couche ultra fine permettant une augmentation des performances et de la durée de vie des batteries lithium-soufre. Le volume à fournir devrait être de l’ordre de plusieurs millions de mètres carrés par an puis s’intensifier.

Des batteries lithium-soufre

Avant de conclure le présent accord, NexTech avait mené à bien des essais approfondis qui ont validé l’efficacité des produits d’ARMOR pour ses batteries lithium-soufre. Par ailleurs, NexTech est en pleine phase d’accélération de sa ligne pilote dans l’optique de satisfaire la demande croissante de batteries de la part de ses clients. NexTech a été créée en 2016 et détient les droits de propriété intellectuelle exclusifs sur les batteries lithium-soufre conçues par le Laboratoire national Lawrence Berkeley, qui dépend du ministère américain de l’Énergie et est géré par l’université de Californie. Bill Burger, directeur exécutif de NexTech, a déclaré : « Nous nous réjouissons d’avoir la possibilité de tirer parti des matériaux d’ARMOR dans le cadre de la fabrication de nos batteries lithium-soufre. Nous sommes impatients de lancer sur le marché la nouvelle génération de batteries à énergie spécifique élevée et de contribuer au développement à grande échelle des véhicules électriques ».

Une référence dans le stockage d’énergie

« NexTech a pour ambition de devenir l’entreprise de référence dans le domaine du stockage d’énergie. Ces objectifs pourront être atteints grâce à des matériaux de batterie plus légers et une meilleure densité énergétique. NexTech mettra à profit les substrats innovants d’Armor pour transformer cette ambition en réalité ». Hubert de Boisredon, Président-Directeur général d’ARMOR, a précisé : « Ce partenariat avec NexTech traduit la capacité d’ARMOR à servir le marché du stockage d’énergie grâce à nos films En’ Safe ® . L’équipe dirigeante et technique de NexTech concentre ses efforts sur la mise sur le marché de batteries lithium-soufre aux performances uniques. Nous sommes fiers de les aider à atteindre leurs objectifs. »