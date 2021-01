GSE IntÃ©gration engagÃ© dans une dÃ©marche Ã©coresponsable

Depuis sa création il y a plus de 10 ans, la société GSE Intégration est engagée dans une démarche écoresponsable. Les différents produits sont développés, produits et assemblés en France ou dans les pays voisins. Ainsi en développant le Made in France GSE Intégration optimise le bilan carbone des produits et réduit son empreinte carbone en général.

Tour d’horizon des produits en France en commençant du côté de Nantes où sont injectés les systèmes aérovoltaïques, GSE AIR’SYSTEM et GSE PAC’SYSTEM, qui sont ensuite assemblées et testés en haute Savoie à Chambéry. Le ballon GSE THERMO’SYSTEM est lui fabriqué dans l’usine Viessmann de Faulquemont en Moselle. En ce qui concerne les plaques GSE IN-ROOF, elles sont injectées en Pays de Loire non loin du GSE ON-ROOF qui est fabriqué en partie à Laval ainsi qu’en Allemagne à Wallscheid. Les abergements aluminium sont fabriquées à Mazamet près de Toulouse ainsi qu’à Venise en Italie tout comme les étriers de fixation ou le GSE GROUND SYSTEM.

GSE Intégration est une entreprise française dont les bureaux sont à Paris, le dépôt en Normandie sur les quais de Seine non loin du site d’injection des plaques IN-ROOF exportées partout dans le monde. « Nous avons la chance en France d’avoir une expertise très complète des besoins techniques des produits de toiture. Cela s’explique en partie par la richesse du très grand panel des toitures existantes dans nos régions qui représentent la plupart des toitures du monde ! Quoi de mieux donc qu’une entreprise française pour développer et produire les systèmes d’intégration universels les plus adaptés du marché photovoltaïque ? » indique-t-on du côté de la direction. Dont acte !