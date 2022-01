Signature d’un accord de partenariat entre IntercommunalitÃ©s de France et le ministÃ¨re de la Transition Ã©cologique

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et Sébastien Martin, président d’Intercommunalités de France et président de la communauté d’agglomération du Grand Chalon, ont signéle jeudi 13 janvier dernier un accord de partenariat entre le ministère de la Transition écologique et Intercommunalités de France.



Cet accord de partenariat porte des engagements afin de favoriser la territorialisation de la relance et encourager les rapprochements en faveur de la transition écologique entre les services déconcentrés de l’État, de ses opérateurs et les services des intercommunalités. À travers les Contrats de relance et de transition écologique (CRTE), l’État et les intercommunalités portent de nombreuses politiques publiques en faveur de la transition écologique.

La convention de partenariat met en lumière toutes les intentions communes en matière de climat et d’énergie, telles que la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), le développement des énergies renouvelables ou encore le déploiement des politiques de rénovation énergétique des logements et des bâtiments. En matière d’environnement, la lutte contre l’artificialisation des sols figure parmi les grandes priorités, aux côtés de la préservation de la biodiversité, de l’économie circulaire, de la transition agroécologique ou de politiques de l’eau.