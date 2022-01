ADEME : le Grand DÃ©fi Ã‰cologique les 29 et 30 mars 2022 Ã  Angers

La première édition du Grand Défi Écologique, organisé à l’occasion des 30 ans de l’ADEME, se déroulera à Angers les 29 et 30 mars 2022. Cet événement inédit propose aux acteurs économiques, organisations publiques et privées, d’éclaircir ces scénarios prospectifs, d’en débattre et de s’y projeter concrètement pour nous permettre de construire le chemin.

Mais quid du Grand Défi Écologique ? Il s’agit de répondre à une question fondamentale. Dans quel environnement vivrons-nous en 2050 ? Difficile d’y répondre avec assurance sans Génie sortant de la lampe magique. C’est pour cette raison que l’ADEME a construit quatre scénarios prospectifs pour se projeter jusqu’en 2050. Ils aboutissent tous à la neutralité carbone mais en empruntant des chemins différents, chacun ayant sa logique, ses intérêts et ses limites. Le programme du Grand Défi Écologique aura pour vocation à enrichir les réflexions afin de mettre en place les actions avec l’acceptation de tous.

www.legranddefiecologique.ademe.fr/content/billetterie