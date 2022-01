TotalEnergies renforce sa position de leader des appels dâ€™offres solaires sur bÃ¢timents en France

TotalEnergies, en joint-venture avec Amarenco, renforce sa position de leader du marché du solaire sur bâtiments en France en se plaçant à nouveau en tête de la 13ème tranche de l’appel d’offres CRE 4, avec 194 projets remportés pour une puissance cumulée de près de 58 MW, soit 20 % des volumes attribués. Au total, TotalEnergies a remporté plus de 250 MW de projets sur l’ensemble des 13 tranches de l’appel d’offres CRE 4 « solaire sur bâtiments », lancé en 2017. « Depuis 2017, TotalEnergies, ensemble avec Amarenco, a remporté plus de 700 projets solaires sur bâtiments en France. Cette performance unique dans un marché en forte croissance confirme notre position de leader de la toiture photovoltaïque », a déclaré Thierry Muller, Directeur Général de TotalEnergies Renouvelables France. « En remportant ce nouvel appel d’offres, nous faisons un pas de plus vers notre objectif d’atteindre 4 GW de capacité de production d’origine renouvelable en France d’ici 2025. TotalEnergies confirme ainsi son engagement d’être un acteur majeur du développement des renouvelables dans le pays. »