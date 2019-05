Inauguration du showroom SMILE Ã  Rennes

Vitrine de l’excellence industrielle des projets smart grids de l’Ouest, le showroom SMILE a été inauguré vendredi 24 mai 2019 à Rennes par l’ensemble de ses parrains[1]. Cet espace s’annonce comme le lieu incontournable pour les acteurs de la filière des réseaux énergétiques intelligents ainsi qu’aux entreprises et collectivités qui souhaitent prendre part à la transition énergétique.

A la conquête des marchés

Avec 43 projets homologués par le projet bi-régional[2], l’inauguration de l’entrée rennaise[3] du showroom SMILE représente une nouvelle étape dans la visibilité des projets de gestion intelligente de l’énergie qui se sont déployés depuis 2016 sur les régions Bretagne et Pays de la Loire. Ce showroom aura vocation à présenter les technologies et savoir-faire développés par les entreprises membres de SMILE. Il permettra également de faciliter la commercialisation des solutions développées dans le cadre du projet SMILE et la conquête de marchés, notamment à l’international.

Autoconsommation collective et smart building

Au départ du showroom, des parcours de visite seront organisés sur site pour les futurs clients et délégations étrangères. L’espace, mis à disposition par Enedis, partenaire fondateur de SMILE, présente différents supports tactiles et interactifs qui illustrent les solutions numériques innovantes offertes par les smart grids (réseaux intelligents) pour mieux gérer production, intégration, stockage et consommation d’énergie. Cette vitrine est constituée de 5 îlots : évolution et flexibilité des réseaux (électricité et gaz) et smart territoires, à l’échelle d’un quartier ou d’une ville ; autoconsommation collective et smart building dans des bâtiments résidentiels, tertiaires ou industriels; smart îles, mobilité verte; maîtrise de la demande d’énergie par les consomm’acteurs.

Les prochains rendez-vous au showroom (Rennes)

3 juin : accueil d’une délégation thaïlandaise organisée par Bretagne Commerce International,

13 juin : visite du showroom dans le cadre de 360 Possibles,

14 juin : organisation de visite du showroom – voyage de presse Enedis,

20 juin : petit déjeuner SMILE sur la maîtrise de la consommation,

5 juillet : visite du showroom lors de l’assemblée générale de SMILE,

Septembre : BtoB « Market Pitch Energie », organisé par le Poool,

15 novembre : accueil d’une délégation de visiteurs et d’exposants du salon European Utility Week (12-14 nov, Paris).

A noter qu’Enedis accueillera également dans ses locaux de Nantes une 2e entrée de ce showroom qui sera inaugurée le 25 juin prochain.

[1] Au côté des Régions Bretagne, Pays de la Loire et d’Enedis, d’autres partenaires de SMILE se sont engagés à parrainer ce showroom : EDF, Engie, RTE, GRTgaz, GRDF, Rennes Métropole, SDE 35 et Morbihan Energies.

[2] Lauréat d’un appel à projet national en 2015, SMILE (SMart Ideas to Link Energies : Idées intelligentes pour relier les énergies) est un projet collaboratif bi-régional déployé sur les régions Bretagne et Pays de la Loire.

[3] L’entrée rennaise du showroom SMILE a été inaugurée le vendredi 24 mai 2019, 64 boulevard Voltaire, à Rennes, sur un site mis à disposition par Enedis. En Pays de la Loire, le showroom sera inauguré le 25 juin 2019 à Nantes.

