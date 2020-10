Trina Solar Europe lance une sÃ©rie de modules 405 W + Vertex S spÃ©cifiques pour les toitures

La solution universelle de Trina Solar Europe pour les applications résidentielles et commerciales intègre technologie cellulaire ultra haute performance de 210 mm. Détails !

Trina Solar, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions totales photovoltaïques et d’énergie intelligente, vient de lancer Vertex S, sa dernière série de modules PV à haut rendement pour les toits résidentiels et commerciaux sur le marché européen. En intégrant la technologie innovante Vertex aux formats de modules spécifiques aux toitures, la nouvelle gamme de produits devrait dépasser une puissance de sortie de 405 W. Vertex S est une solution universelle qui se décline en différentes options visuelles, répondant ainsi aux besoins des clients résidentiels et commerciaux.

+17% de puissance

Avec ce dernier ajout à la gamme de produits Vertex de Trina Solar, la société franchit une nouvelle étape en matière d’innovation. La plate-forme technologique de pointe Vertex combine des plaquettes de 210 mm, une conception multi-jeux de barres, une coupe non destructive et un emballage haute densité. En appliquant cette plate-forme à la nouvelle famille Vertex S, Trina Solar est capable d’augmenter la puissance de sortie à plus de 405 Wc, une augmentation de puissance jusqu’à 60 Wc ou 17% par rapport aux générations de produits précédentes. L’efficacité du module augmente de 1% à plus de 21%.

Avec Vertex S, Trina Solar a créé une solution universelle pour les toits avec un haut degré de performance et de flexibilité. La série de produits est conçue pour être compatible avec les systèmes de montage courants, les optimiseurs et les onduleurs pour les applications résidentielles et commerciales. Les paramètres électriques sont maintenus dans les limites de fonctionnement des onduleurs standard.

Trois versions disponibles

Tout en conservant un format de module et un poids faciles à manipuler pour le montage sur le toit, la famille de produits Vertex S comprend trois versions. Le TSM-DE09 est disponible avec un cadre argenté standard ou un cadre noir. Il y aura également une version entièrement noire, avec ces deux derniers produits offrant une grande esthétique pour les toits résidentiels. Les clients Vertex S bénéficient d’une fiabilité améliorée, avec une garantie produit portée à 15 ans. Dans le même temps, les charges mécaniques et les niveaux de dégradation du Vertex S ont été améliorés par rapport à la génération de produits grand public précédente. Trina Solar garantit également que Vertex S est un produit plus écologique avec une empreinte carbone réduite: des usines et des équipements de fabrication neufs et très efficaces seront utilisés, avec une utilisation réduite des matériaux. Grâce à ses dimensions optimisées, Vertex S maximise le nombre de modules par conteneur, réduisant les émissions de carbone ainsi que les coûts logistiques pour les clients. La nouvelle série de modules est livrée dans un emballage en bois et en carton entièrement recyclable.

Le top en 60 cellules

Gonzalo de la Viña, responsable Module Business Europe chez Trina Solar, a déclaré: «La série Vertex S est un autre jalon dans la longue histoire d’innovation photovoltaïque de Trina Solar. Ce module est le produit le plus puissant de l’industrie solaire dans l’ancienne gamme de 60 cellules. Nous enrichissons le segment des toits avec la technologie 210 mm très réussie, dont nous avons déjà vendu plus de 2 GW à des utilities depuis son lancement il y a moins de six mois. C’est dans le meilleur intérêt de nos clients distributeurs et EPC, qui ont demandé activement une solution de module de haute puissance pour répondre aux besoins résidentiels et commerciaux. La série Vertex S est un produit hautement fiable, qui se reflète dans la garantie de fabrication étendue à15 ans et plus. Nous sommes bien là dans notre philosophie à repousser les limites en termes d’efficacité, de puissance et de fiabilité de nos produits ».