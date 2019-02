Shell prend 100% de Sonnen pour Ã©largir son offre de stockage d'Ã©nergie aux autoconsommateurs de solaire

Shell s’est décidé à acquérir 100% de Sonnen, un leader des systèmes de stockage d’énergie intelligents et des services énergétiques innovants destinés aux ménages. Cela fait suite à un investissement de Shell en mai 2018 et signifie que, après l’approbation et l’achèvement des travaux de réglementation, Sonnen deviendra une filiale à part entière de Shell. «Sonnen est l’un des leaders mondiaux des systèmes de stockage d’énergie intelligents et distribués et a fait ses preuves en matière d’innovation axée sur le client. La pleine propriété de Sonnen nous permettra d’offrir plus de choix aux clients à la recherche d’une énergie fiable, abordable et plus propre », a déclaré Mark Gainsborough, vice-président directeur des énergies nouvelles chez Shell. «Ensemble, nous pouvons accélérer la construction d’un système énergétique axé sur le client, conformément à la stratégie de Shell visant à offrir à ses clients des solutions énergétiques plus propres».

Christoph Ostermann, président-directeur général et cofondateur de Sonnen, précise : «Shell New Energies est le partenaire idéal pour nous aider à nous développer sur un marché en pleine expansion. Avec cet investissement, nous sommes ravis d’aider davantage de ménages à devenir indépendants de l’énergie et à tirer parti des nouvelles opportunités offertes par le marché de l’énergie. Shell contribuera à faire progresser la croissance de Sonnen et à accélérer la transformation du système énergétique.

Sonnen propose aux clients un stockage d’énergie intelligent et des services d’énergie numériques via sa plate-forme sonnen Community. Par exemple, sonnen Batterie optimise l’utilisation de l’énergie solaire dans un ménage et fournit de l’énergie la nuit à l’aide de l’énergie solaire stockée générée le jour. Sonnen a été un pionnier du marché de l’énergie en associant sa technologie à de nouveaux modèles commerciaux pour un système énergétique décentralisé. Sonnen a récemment mis en service la plus grande batterie virtuelle d’Allemagne. Il s’appuie sur un réseau de systèmes de stockage d’électricité résidentiels à travers le pays pour aider à équilibrer l’offre et la demande d’électricité sur le réseau électrique. L’accord accélérera la capacité des deux sociétés à offrir des solutions innovantes de services énergétiques intégrés et de recharge des véhicules électriques, ainsi que la fourniture de services de réseau fondés sur le pool de batteries virtuelles de Sonnen.

