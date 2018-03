Shell France lance son programme de soutien aux start-ups de l'Ã©nergie et de la mobilitÃ©

Sans cesse à l’affût des innovations, Shell France vient de lancer Shell LiveWIRE, un programme destiné à soutenir le développement de jeunes entreprises innovantes dans les secteurs de l’énergie et de la mobilité. Shell LiveWIRE est un programme international présent dans 16 pays. La France est le 4ème pays européen à rejoindre cette communauté qui compte déjà 9,2 millions de jeunes entrepreneurs répartis sur les 5 continents. Shell LiveWIRE vient renforcer une première initiative de soutien de start-ups lancée en 2017 par Shell France, qui avait accompagné 5 jeunes sociétés.

Le monde et les villes de demain devront combiner développement économique et développement durable, tout en répondant aux besoins croissants de la population en énergie et mobilité. Quelles énergies pour répondre à la demande croissante de la population ? Comment diminuer l’empreinte écologique des transports ? Comment faciliter la circulation urbaine ? Autant de questions soulevées par la nécessité de concilier urbanisation forte, croissance économique et cadre de vie agréable. C’est pour répondre à ces enjeux que Shell France, en partenariat avec Paris&Co, a décidé de lancer Shell LiveWIRE et ainsi tirer parti de l’écosystème d’innovation français.

« L’implantation de Shell LiveWIRE en France atteste de la richesse et du dynamisme de la French Tech qui rayonne bien au-delà de nos frontières. Nos collaborateurs pourront mettre leurs compétences au profit des start-ups et s’ouvrir eux-aussi à des méthodes de travail différentes. Ce programme sera un véritable échange de savoir-faire dans le but de favoriser le développement de ces jeunes entreprises », commente Vincent Baril, président de Shell France.

Que propose Shell LiveWIRE France ?

Shell France accompagnera pendant 9 mois des start-ups travaillant sur les thématiques des nouvelles mobilités et énergies. Chaque start-up bénéficiera d’un coach dédié, d’un parcours personnalisé et se verra proposer des experts métiers selon ses besoins (stratégie, finance, marketing, logistique et supply chain, achats, juridique). Shell évaluera tout au long du programme le potentiel de chaque start-up avec pour ambition de les inscrire dans la chaîne de valeur du groupe.

Un partenariat avec Paris&Co

Shell France a noué un partenariat avec Paris&Co, le plus grand réseau d’incubateurs français, pour l’appel à candidatures et la présélection des start-ups. Shell LiveWIRE France appelle les start-ups opérant dans les domaines de la digitalisation de l’expérience client, de la mobilité, des nouvelles énergies et de l’industrie 4.0. L’appel à projets est ouvert à partir du lundi 26 mars et les start-ups sont invitées à candidater sur le site de Paris&Co jusqu’au 18 mai 2018, sur lequel les critères de sélection sont également définis. Les candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs projets devant l’ensemble des collaborateurs le 14 juin 2018. A l’issue de cette journée, les start-ups les plus prometteuses seront retenues pour intégrer le programme.

Plus d’infos…