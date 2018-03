ENGIE devient partenaire principal d'Energy Observer

Isabelle Kocher, Directrice Générale d’ENGIE, a signé ce jour un accord de partenariat avec Victorien Erussard, fondateur et capitaine d’Energy Observer, et Jérôme Delafosse, chef d’expédition d’Energy Observer. ENGIE devient ainsi l’un des partenaires principaux du premier navire au monde propulsé uniquement à l’hydrogène et aux énergies renouvelables, laboratoire expérimental visant l’autonomie énergétique, sans émission de gaz à effet de serre ni particules fines.

Pionnier de la révolution énergétique, ENGIE a l’ambition de devenir le leader du nouveau monde de l’énergie décarboné, décentralisé et digitalisé, et considère l’hydrogène renouvelable comme l’un des chaînons essentiels et manquants, à ce jour, pour bâtir un système énergétique et un monde plus durables. ENGIE est déjà actif dans l’hydrogène, pour répondre à des besoins industriels, pour développer la mobilité durable ou encore pour pallier l’intermittence des énergies renouvelables sous forme de stockage. En devenant partenaire d’Energy Observer, ENGIE soutient un démonstrateur unique qui prouve la viabilité d’un système de production d’énergie vertueux, décarboné, décentralisé et digitalisé : Energy Observer est le premier navire au monde capable de produire son hydrogène à bord, grâce au couplage d’énergies renouvelables (éolien, solaire, hydrolien) et de l’eau de mer.

Un bateau solaire à hydrogène

Plus qu’un bateau à la technologie innovante, Energy Observer réalise un tour du monde sur plusieurs années, mené par Victorien Erussard, fondateur et capitaine, et Jérôme Delafosse, chef d’expédition, à la rencontre de solutions concrètes qui prouvent qu’une dynamique de croissance positive, réconciliant croissance économique et bien commun, est possible. Les équipes d’ENGIE participeront à cette aventure en présentant notamment des solutions que le Groupe développe et qui visent d’une part à produire et distribuer une énergie de plus en plus propre, et d’autre part à aider ses clients particuliers, entreprises, territoires à améliorer leur usage de l’énergie. A l’occasion de la signature du partenariat, Isabelle Kocher a déclaré : « Chez ENGIE, nous croyons qu’un progrès harmonieux est possible. Nous sommes fiers de partager cette aspiration avec Energy Observer et de nous lancer dans cette grande aventure, à la croisée de notre expertise et de l’audace et l’imagination de tout l’équipage. C’est désormais ensemble que nous accélérons le mouvement et faisons émerger des solutions qui allient performance et responsabilité : révélons-les, et permettons à chacun d’être acteur du monde de demain ! »

Plus d’infos…