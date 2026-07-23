SHC 2026 Solar Award : cinq projets prÃ©sÃ©lectionnÃ©s

Cinq projets ont Ã©tÃ© sÃ©lectionnÃ©s pour le prix SHC SOLAR 2026 du Programme de Chauffage Solaire de l’Agence internationale de l’Ã©nergie (IEA SHC). Le gagnant sera annoncÃ© Ã EuroSun 2026 Ã Fribourg, Allemagne, le 17 septembre.

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Le Programme de Collaboration en Technologie de Chauffage et Climatisation Solaire de l’IEA (IEA SHC) vient d’annoncer les cinq finalistes prÃ©sÃ©lectionnÃ©s pour le SHC Solar Award 2026. SÃ©lectionnÃ©s par un jury international issu du comitÃ© du prix solaire de l’IEA SHC, les projets prÃ©sÃ©lectionnÃ©s reprÃ©sentent un groupe diversifiÃ© et trÃ¨s innovant de solutions solaires de chauffage et de climatisation avec un impact mesurable, un fort potentiel sur le marchÃ© et des contributions claires Ã la rÃ©duction des coÃ»ts et de l’impact environnemental du chauffage et de la climatisation.

Une attention supplÃ©mentaire a Ã©tÃ© accordÃ©e aux startups de moins de 10 ans

Le prix SHC Solar 2026 rÃ©compense les innovations exceptionnelles dans le chauffage et la climatisation solaires qui stimulent ou crÃ©ent des marchÃ©s en amÃ©liorant des caractÃ©ristiques techniques ou non techniques. Le prix de cette annÃ©e s’est concentrÃ© sur les innovations dÃ©veloppÃ©es au cours des cinq derniÃ¨res annÃ©es qui dÃ©montrent la durabilitÃ©, un impact mesurable sur le marchÃ© et un niveau minimum de prÃ©paration technologique TRL 7. Une attention supplÃ©mentaire a Ã©tÃ© accordÃ©e aux startups de moins de 10 ans.

Ensemble, les cinq nominations prÃ©sÃ©lectionnÃ©es illustrent l’Ã©tendue de l’innovation en cours dans le secteur mondial du chauffage et de la climatisation solaire. Ils incluent des outils numÃ©riques pour la vÃ©rification des performances, des systÃ¨mes modulaires de chauffage solaire de l’eau, des adaptations du PV au thermique, le chauffage urbain solaire Ã l’Ã©chelle des villages, et des applications industrielles de vapeur solaire. Chaque projet dÃ©montre comment les technologies de chauffage et de climatisation solaires peuvent aider Ã rÃ©duire les Ã©missions, amÃ©liorer la rÃ©silience Ã©nergÃ©tique, diminuer les coÃ»ts d’exploitation et crÃ©er de nouvelles opportunitÃ©s de marchÃ©. Â« Ces projets prÃ©sÃ©lectionnÃ©s reflÃ¨tent exactement le type d’innovation Ã mettre en avant et pour lequel le SHC Solar Award a Ã©tÃ© crÃ©Ã© Â», a dÃ©clarÃ© Daniel Mugnier, prÃ©sident du comitÃ© du prix solaire de l’IEA SHC. Â« Ils montrent que les solutions de chauffage et de climatisation solaires ne sont pas seulement techniquement matures, mais aussi de plus en plus pratiques, Ã©volutives et pertinentes face aux dÃ©fis Ã©nergÃ©tiques et climatiques actuels. Â»

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Installation d’une nouvelle solution de chauffage solaire de conception Ã l’hÃ´tel Rixos Al Mairid aux Ã‰mirats arabes unis

Le dÃ©ploiement HelioFlow de SolarisKit Ã l’hÃ´tel Rixos Al Mairid Ã Ras Al Khaimah, aux Ã‰mirats arabes unis, dÃ©montre un systÃ¨me solaire thermique d’eau chaude domestique conÃ§u spÃ©cifiquement pour les conditions chaudes et arides du Golfe. Le systÃ¨me a Ã©tÃ© conÃ§u pour rÃ©pondre aux obstacles rÃ©gionaux courants tels que la surchauffe, le dÃ©tartrage des eaux dures et la rÃ©silience aux tempÃªtes. Les donnÃ©es comparatives surveillÃ©es sur le site ont montrÃ© des rÃ©ductions majeures de la consommation d’Ã©lectricitÃ© de secours, et le dÃ©ploiement rÃ©ussi a conduit Ã un ordre de dÃ©ploiement complet de la propriÃ©tÃ©, mettant en lumiÃ¨re le potentiel commercial de la technologie pour les applications hÃ´teliÃ¨res et rÃ©sidentielles Ã travers le CCG et au-delÃ .

SunHopper-D

SunHopper-D est une solution de rÃ©novation du photovoltaÃ¯que vers l’eau chaude qui alimente des chauffe-eau standard Ã partir d’un rÃ©seau photovoltaÃ¯que dÃ©diÃ©. ConÃ§u comme un systÃ¨me non exportateur, il Ã©vite de nombreux dÃ©fis d’interconnexion liÃ©s au solaire connectÃ© au rÃ©seau tout en aidant les foyers Ã augmenter leur fraction solaire pour l’eau chaude domestique. Les contrÃ´les intelligents et une application intÃ©grÃ©e utilisent les prÃ©visions mÃ©tÃ©orologiques et apprennent les modes de consommation d’eau chaude pour optimiser l’apport solaire, rÃ©duire la dÃ©pendance au rÃ©seau et amÃ©liorer la rÃ©silience Ã©nergÃ©tique des mÃ©nages. L’onduleur SunHopper-D Ã semi-conducteurs indÃ©pendant du rÃ©seau utilise des algorithmes prÃ©dictifs pour maximiser l’auto-consommation solaire lors du stockage d’Ã©nergie thermique rÃ©sidentielle. L’algorithme SunHopper garantit un approvisionnement fiable en eau chaude tout en rÃ©duisant les coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques.

Chauffage solaire urbain Ã Rauschenberg-Bracht et AmÃ¶neburg-RÃ¼digheim

Ces initiatives de chauffage solaire urbain Ã l’Ã©chelle villageoise, inÃ©dites de leur genre, en Hesse, en Allemagne, combinent la chaleur fournie principalement par des collecteurs solaires thermiques aux communautÃ©s rurales existantes. CombinÃ© Ã un stockage thermique saisonnier et des pompes Ã chaleur pour fournir une chaleur faible Ã©mission de carbone dans un climat modÃ©rÃ©. Mis en Å“uvre par le biais de coopÃ©ratives Ã©nergÃ©tiques citoyennes, ces projets dÃ©montrent comment le chauffage solaire centralisÃ© peut soutenir une dÃ©carbonation rapide Ã l’Ã©chelle de la communautÃ© tout en renforÃ§ant la propriÃ©tÃ© et l’engagement locaux. Ces projets suscitent Ã©galement un fort intÃ©rÃªt de la part d’autres municipalitÃ©s cherchant des voies pratiques pour rÃ©duire la dÃ©pendance aux combustibles fossiles et Ã la biomasse pour la chaleur.

Projet open-source SunPeek

SunPeek est une plateforme logicielle open source permettant la vÃ©rification automatisÃ©e des performances et la surveillance des grandes centrales solaires thermiques. DÃ©veloppÃ© pour soutenir le chauffage urbain solaire et les systÃ¨mes de chauffage industriel, SunPeek fournit un outil alignÃ© ISO 24194 pour la normalisation des rapports, la dÃ©tection prÃ©coce des pannes et l’Ã©valuation des performances Ã long terme. En aidant les propriÃ©taires d’usines, les exploitants, les bailleurs de fonds et les fournisseurs de technologies Ã vÃ©rifier la performance rÃ©elle du systÃ¨me, SunPeek renforce la confiance dans les investissements solaires thermiques Ã grande Ã©chelle et soutient une meilleure bankabilitÃ©, exploitation et croissance du marchÃ©.

Centrale solaire Ã vapeur basse pression chez Shell & Vivo Lubricants Ã Casablanca, Maroc

L’usine solaire thermique industrielle de TVP SOLAR Ã Casablanca, au Maroc, utilise des collecteurs Ã panneaux plats Ã haute rÃ©solution et une unitÃ© de production de vapeur pour produire de la vapeur Ã basse pression pour Shell & Vivo Lubricants. Le projet dÃ©montre une approche reproductible pour la dÃ©carbonation des charges industrielles de vapeur dans les marchÃ©s riches en soleil, en particulier lÃ oÃ¹ le propane et le GPL restent des combustibles dominants pour la chaleur des procÃ©dÃ©s. En produisant de la vapeur de qualitÃ© industrielle avec des collecteurs fixes et non concentrateurs, le projet offre un modÃ¨le prometteur pour rÃ©duire l’utilisation de combustibles fossiles dans les opÃ©rations pÃ©troliÃ¨res et gaziÃ¨res en aval ainsi que dans d’autres secteurs industriels.