RDV des Dirigeants ENR le 3 septembre prochain Ã  Toulouse autour de lâ€™IA

Le pÃ´le Derbi-Cemater, lâ€™agence ADâ€™OCC, France Renouvelables, le pÃ´le Mer MÃ©diterranÃ©e, Windâ€™OCC et leur partenaire Digital 113 invitent les acteurs de la filiÃ¨re Ã©nergies renouvelables Ã se rÃ©unir pour la 4Ã¨me Ã©dition des RDV des Dirigeants qui sera consacrÃ©e Ã : Â«Â Lâ€™intelligence artificielle dans la filiÃ¨re des Ã©nergies renouvelablesÂ Â» le Jeudi 03 septembre 2026 de 16h Ã 19h Ã La CitÃ© Ã Toulouse. Les objectifs de la rencontre seront de rÃ©unir les acteurs de la filiÃ¨re en Occitanie, dâ€™apporter des informations clÃ©s pour favoriser le dÃ©veloppement de projets en RÃ©gion, de favoriser les Ã©changes entre les professionnels et dâ€™encourager la formation de rÃ©seaux.

Suite Ã lâ€™introduction par un Ã©lu de la RÃ©gion Occitanie, le keynote dâ€™ouverture Ã©voquera lâ€™IA dans les Ã©nergies renouvelables, en comprendre les enjeux, dÃ©passer les idÃ©es reÃ§ues. Suivront deux tables rondesÂ :

Lâ€™IA pour optimiser lâ€™efficacitÃ© et la performance des installations dâ€™Ã©nergies renouvelables

Lâ€™IA pour renforcer la robustesse, la maintenance et la durabilitÃ© des installations dâ€™Ã©nergies renouvelables

Il sera Ã©galement question de la cybersÃ©curitÃ© des infrastructures Ã©nergÃ©tiques dans lâ€™optique de protÃ©ger les installations connectÃ©es face aux nouveaux risques. Cette rencontre sera enfin lâ€™occasion de prÃ©senter lâ€™EDIH, vÃ©ritable accÃ©lÃ©rateur de la transformation numÃ©rique des acteurs de la filiÃ¨re Ã©nergie. Les pÃ´les europÃ©ens d’innovation numÃ©rique (EDIH) sont desÂ guichets uniques qui aident les entreprises et les organisations du secteur public Ã relever les dÃ©fis numÃ©riques et Ã devenir plus compÃ©titives.

live.eventtia.com/fr/rendez-vous-dirigeants-0309/inscriptions