Sharp rÃ©duit le coÃ»t actualisÃ© de l’Ã©lectricitÃ© (LCOE) avec ses nouveaux modules PV de 360 W et 370 W

Les deux nouveaux panneaux de 120 demi-cellules offrent des rendements plus élevés, ainsi qu’un design élégant pour les installations sur toitures. Présentation de ces nouveaux modules !

Sharp étoffe son portefeuille de panneaux photovoltaïques à demi-cellules avec le NU-JC360B et le NU-JC370, deux nouveaux modèles en silicium monocristallin de 360 W et 370 W. Ces modules PERC associent un ensemble de fonctionnalités pour offrir aux clients résidentiels et commerciaux un coût actualisé d’électricité (LCOE) aussi faible que possible. Les produits fournissent ainsi une puissance de sortie élevée, une haute fiabilité, ainsi que des coûts annexes et d’investissement plus faibles.

Une haute puissance de sortie

Le module NU-JC370 arbore un cadre argenté anodisé et une couche arrière blanche, pour un rendement de 20 %. Le NU-JC360B, pour sa part, est entièrement noir, du cadre à la couche arrière, et affiche un rendement de 19,46 %. Leur faible coefficient de température de -0,347 %/°C garantit de meilleures performances à des températures élevées, un paramètre de plus en plus important compte tenu du dérèglement climatique et des hausses qui en résultent. L’intégralité des modules à demi-cellules de Sharp disposent de trois petits boîtiers de raccordement (au lieu d’un seul), ces derniers étant tous équipés d’une diode dérivation. Ces boîtiers décentralisés transfèrent ainsi moins de chaleur vers les cellules, ce qui permet de prolonger la durée de vie des panneaux et d’améliorer les performances globales du système.

Garantie 15 ans

Les deux panneaux utilisent des demi-cellules de 166 mm (plaquettes de format M6), le futur standard dans l’industrie. Ces caractéristiques permettent de réduire les frais annexes par watt-crête installé, garantissant ainsi un LCOE plus faible et un meilleur retour sur investissement. En outre, les deux modules utilisent tous deux des connecteurs MC4 originaux et des câbles de 1 250 mm pour un câblage facile, ce qui contribue à diminuer les coûts des systèmes. Les nouveaux modules sont dotés d’un système à 9 jeux de barres et de conducteurs ronds. Cette configuration améliore le gain de puissance de chaque cellule, et les rend moins sensibles au risque de microfissures, augmentant ainsi la fiabilité du module. La sûreté de fonctionnement, la qualité et la durabilité du panneau ont été certifiées par la Commission électrotechnique internationale (normes IEC61215 et IEC61730). Les modules sont testés dans le but de contrôler leur conformité avec des normes internationales, et de vérifier leur résistance à des conditions extrêmes (ammoniaque, brouillard salin, sable et résistance à la dégradation induite par le potentiel). Les deux panneaux sont également fournis avec une garantie de 15 ans pour les clients de l’Union européenne et de plusieurs autres pays ; celle-ci court à partir de la livraison au client final. Leur puissance de sortie linéaire fait également l’objet d’une garantie de 25 ans.

Des coûts annexes et d’investissement faibles

« Nous sommes ravis d’élargir notre portefeuille de modules à demi-cellules avec nos nouveaux panneaux de 360 W et 370 W. Ces derniers sont parfaits pour les installations en toiture sur des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels », explique Peter Thiele, président de Sharp Energy Solutions Europe. Notre objectif est de permettre à nos clients de réduire autant que possible le coût actualisé de l’électricité. Nous avons donc créé nos panneaux afin d’offrir un meilleur rendement, une haute fiabilité, ainsi que des coûts annexes et d’investissements faibles. Ces modules combinent parfaitement toutes ces caractéristiques au profit de chaque système PV. »