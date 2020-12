RÃ©action de Julien Tchernia fondateur dâ€™ekWateur Ã  la visite du prÃ©sident Macron chez Framatone

Alors qu’Emmanuel Macron était le 8 décembre dernier sur le site de l’usine de Framatome du Creusot pour valoriser le rôle de l’énergie nucléaire dans la réduction des émissions de CO2, Julien Tchernia, président et co-fondateur d’ekWateur, 5ème fournisseur d’énergie en France s’est fendu de ce commentaire : “Il faut cesser les investissements pharaoniques sur des installations comme l’EPR qui cumulent retard de livraison et explosion des coûts. Investissons plutôt dans l’amélioration des technologies des énergies renouvelables. Le risque de disparition de ce mode de production est-il bien réel ? Et si oui, ne serait-il pas moins lié au cours de la bataille politique entre pro et anti-nucléaire, qu’a la complexité, aux coûts de construction et de production de nouvelles centrales nucléaires ? Les centrales nucléaires ne sont-elles pas en train de s’arrêter d’elles-mêmes ? D’une manière analogue à la transition qui s’est opérée entre la pellicule et le digital dans les années 2000, n’est-il pas temps de laisser le nucléaire s’arrêter tranquillement et accepter pleinement le virage de l’énergie renouvelable ?”