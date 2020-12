Neoen consolide ses activitÃ©s au Salvador avec un deuxiÃ¨me parc PV emblÃ©matique, tarif et stockage records

Neoen, leader mondial des énergies renouvelables, a consolidé sa présence et ses investissements à long terme au Salvador avec l’exploitation de son deuxième parc photovoltaïque, appelé Albireo, géré par sa société Capella Solar. Un parc exemplaire par sa compétitivité et sa contribution au réseau via son unité de stockage !

La centrale solaire Albireo a été inaugurée en ce début décembre en présence de représentants du Gouvernement du Salvador et du corps diplomatique. L’événement était présidé par la ministre de l’Économie, Maria Luisa Hayem, et le président-directeur général de Neoen, Xavier Barbaro.

Un tarif de 49,55 $/MWh

Albireo injecte depuis début 2020 de l’électricité avec le prix le plus compétitif du Salvador. Le projet a remporté des contrats énergétiques de 20 ans – avec les distributeurs locaux AES, Delsur, EDESAL et B&D – à un prix moyen de 49,55 $/MWh en 2017. Albireo fournit 4% de l’énergie sur le marché de gros salvadorien, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 255 000 ménages moyens. Avec les deux projets solaires précédents dont le développement a débuté en 2014, la contribution de Neoen s’élève à 7% d’énergie sur ce marché, pour une capacité totale de 241 MWc, ce qui permettra d’éviter l’émission de 250 000 tonnes de dioxyde de carbone en 2020.

133 millions $ d’investissement

Le principal financement pour le développement d’Albireo a été obtenu auprès de la banque IDB Invest, de la Banque néerlandaise de développement FMO et de l’établissement de développement PROPARCO. L’investissement total s’est élevé à USD 133 millions. Albireo a été construit par un consortium formé par les espagnols TSK et Français Gensun, qui ont accompagné Neoen dans leurs projets au Salvador.

La plus grande batterie d’Amérique Centrale

En outre, ce projet comprend la plus grande infrastructure de stockage d’énergie en Amérique centrale, appelée « Albireo Power Reserve », une batterie lithium-ion d’une capacité de 3,3 MW / 2,2 MWh. Son fonctionnement, lancé le 27 février dernier, régule la fréquence du réseau avec une grande précision. Albireo Power Reserve est un transfert technologique pertinent pour le secteur de l’électricité au Salvador qui a été conceptualisé en collaboration avec l’Unité des transactions (UT). Sa technologie et sa performance sont le complément parfait pour faire face à la croissance programmée des énergies renouvelables. Elle renforce la stabilité et la sécurité du réseau électrique du pays..

Le solaire au bénéfice des industriels et des consommateurs locaux

Lors de son intervention au cous de la visite à Capella Solar, la ministre de l’Économie, María Luisa Hayem Brevé, a noté: « Le parc solaire d’Albireo fait partie des projets totalisant 1,3 milliard de dollars d’investissements dans les énergies renouvelables qui ont été réalisés au cours des 16 mois que nous menons au Salvador. Il s’agit d’un signal clair de confiance à destination des entrepreneurs nationaux et internationaux pour investir dans notre pays grâce aux règles simples et limpides que nous avons mis en place. De tels projets génèrent de l’emploi, du développement et de l’aide sociale pour les familles salvadoriens. De son côté, le président-directeur général de Neoen, Xavier Barbaro a tenu à souligner : « Neoen est un investisseur à long terme qui, par son engagement, son innovation et sa collaboration avec les Salvadoriens, a accompagné et dirigé les grands objectifs de la politique énergétique du Salvador. Le projet Capella Solar montre comment l’énergie solaire compétitive peut être intégrée au stockage pour le bénéfice de l’ensemble de l’industrie et des consommateurs. Nous nous engageons à continuer d’investir pour le développement du Salvador ».