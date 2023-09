Sharp prÃ©sente un module photovoltaÃ¯que M10 420W au design avant-gardiste entiÃ¨rement noir

Le modèle Sharp108 demi-cellules M10 420W affiche une esthétique particulièrement léchée. Facile à manipuler et à installer, il fera le bonheur des installateurs pour une intégration sans faille !

Sharp présente le dernier né de son portefeuille de modules photovoltaïques à demi-cellules, le NU-JC420B entièrement noir, en silicium monocristallin TOPCon type N de 420 watts. Le panneau est équipé d’un cadre noir et d’une feuille de fond noire, ce qui le rend idéal pour une fixation. Il est spécialement conçu pour les installations résidentielles, commerciales et toits des sites industriels. Le module NU-JC420B se distingue par son faible poids, ses dimensions compactes et sa flexibilité de montage, ce qui facilite la manipulation, l’installation et l’intégration sans faille du système.

Puissance de sortie élevée et haute fiabilité

Le NU-JC420B affiche un rendement de 21,51 %. Son faible coefficient de température de -0,30%/°C pour sa puissance de sortie annoncée garantit de solides performances à des températures ambiantes élevées, un facteur de plus en plus important compte tenu du dérèglement climatique et des hausses qui en découlent. Le nouveau module est composé de plaquettes M10 (182 mm). L’utilisation de conducteurs ronds dans le système à 16 jeux de barres renforce le gain de puissance pour chaque cellule et réduit la vulnérabilité aux microfissures, ce qui améliore la fiabilité du module. Chaque module à demi-cellules Sharp comporte trois petites boîtes de jonction, chacune équipée d’une seule diode de dérivation. Ce choix de conception réduit le transfert de chaleur vers les cellules situées au-dessus, ce qui augmente la longévité du module et les performances globales du système.

Le module utilise le connecteur MC4 original, ce qui le rend compatible avec la plupart des optimiseurs, onduleurs solaires et systèmes de fixation.

La sûreté de fonctionnement, la qualité et la durabilité du module ont été certifiées par la Commission électrotechnique internationale (normes IEC61215 et IEC61730). Il a subi des tests rigoureux pour se conformer aux normes internationales et vérifier leur résistance à des conditions extrêmes. Le module a passé avec succès les tests de résistance à l’ammoniac, au brouillard salin, au sable et à la dégradation induite par le potentiel PID. Le module a également passé avec succès le test EN13501 de “réaction au feu”, démontrant ainsi sa sécurité et sa fiabilité remarquables.

Facile à installer

Avec des dimensions de 1722 x 1134 mm et un cadre de 30 mm d’épaisseur, le NU-JC420B pèse 20,7 kg. Ces spécifications en font un choix idéal pour une installation sur les toitures de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, avec une intégration transparente du système. L’adaptabilité du module à diverses méthodes de montage, y compris être fixé sur la largeur, le vissage et le glissement, permet un montage flexible, ce qui réduit les couts liés à l’équilibre du système, réduisant ainsi les dépenses. Le NU-JC420B est fourni avec la garantie constructeur Sharp de 25 ans pour l’utilisateur final dans l’UE (12 ans MEA) et par la garantie de performance (au moins 85 %) de 25 ans.

Andrew Lee, directeur des ventes EMEA chez Sharp Energy Solutions Europe : “Avec l’intégration du nouveau module NU-JC420B entièrement noir et à demi-cellules, notre portefeuille de produits s’élargit pour inclure un module conçu pour une manipulation et une installation faciles en toiture, en environnement résidentiel, et sur les petites et moyennes installations commerciales et industrielles, tout en garantissant des performances et une fiabilité élevées. Nous sommes fiers d’annoncer qu’en plus d’avoir passé le test EN13501 de “réaction au feu”, notre panneau solaire est également certifié MCS, ce qui réaffirme sa conformité avec les normes de qualité supérieure et d’énergie à faible émission de carbone.