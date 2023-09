iCON VI annonce la signature dâ€™un contrat dâ€™acquisition de 51 % de la sociÃ©tÃ© EnoÃ© Energie

Cora Infrastructure Limited, une société détenue à 100% par iCON VI, annonce la signature d’un accord portant sur l’acquisition de 51% de la société Enoé Energie auprès de ses fondateurs, de l’équipe de direction et d’autres actionnaires minoritaires qui conserveront la participation restante de 49 % à l’issue de la transaction. Détails !

La transaction entre iCON VI et Enoé Energie porte sur l’acquisition par Sunbeam Bidco Limited, filiale à 100% de Cora Infrastructure Limited, de 51 % des parts de la société Enoé, devrait être finalisée au quatrième trimestre 2023, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions suspensives et de l’obtention de l’autorisation d’investissement étranger en France. « L’arrivée d’iCON comme actionnaire majoritaire permettra à Enoé, de consolider son modèle économique de producteur d’énergies renouvelables et d’accélérer sa stratégie de croissance et de diversification. Elle s’inscrit dans la continuité du management et des équipes en place, dont l’objectif est de faire d’Enoé un acteur incontournable de la transition énergétique » commentent Marc Watrin et Anthony Haddad, Co-fondateurs d 4enoé Energie. Et Pierre Nicoli (Managing Director d’iCON) de conclure : « iCON VI se réjouit de s’associer aux fondateurs et à la direction d’Enoé Energie et de soutenir leur ambition de faire de l’entreprise, un acteur majeur de la production d’énergies renouvelables en France. Nous pensons que le fort potentiel dont dispose Enoé lui permettra d’accroitre sa contribution à la transition énergétique et de capter une part significative de la croissance du marché français des énergies renouvelables ».