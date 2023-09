Oscaro Power lance un nouveau configurateur pour une installation photovoltaÃ¯que sur mesure

Oscaro Power, leader dans le domaine de l’énergie solaire sur mesure, lance aujourd’hui un nouveau configurateur pour l’installation de panneaux solaires photovoltaïques chez les particuliers. Cette nouvelle version offre aux utilisateurs la possibilité de personnaliser leur future installation au plus près de leurs besoins énergétiques en se basant sur une analyse précise de leur habitation.

Conçu pour proposer une expérience utilisateur la plus complète possible et une prise en main simple quel que soit le niveau de connaissances dans le domaine de l’énergie solaire, le nouveau configurateur d’Oscaro Power intègre des options de simulation et configuration fusionnées pour une meilleure compréhension. À chaque étape, l’utilisateur bénéficie des recommandations des experts Oscaro Power pour optimiser son installation.

Le configurateur donne également accès à une vue satellite de l’habitation permettant la personnalisation de la disposition et de l’orientation des panneaux solaires pour une représentation fidèle de la future installation ainsi qu’à des informations détaillées sur la rentabilité du kit solaire personnalisé et sur le potentiel solaire de l’emplacement choisi.

Oscaro Power propose une offre spéciale rentrée

Pour tout achat d’un kit solaire personnalisé sur le site Oscaro Power, chaque client bénéficie d’une réduction de 250 euros sur l’offre de rachat de surplus d’électricité JPME, fournisseur d’électricité verte et participative, soit un montant de 599 euros au lieu de 849 euros. Cette offre inclut les démarches administratives et permet au client de revendre son surplus de production d’électricité à JPME sans changer de fournisseur, optimisant ainsi leur approvisionnement selon leurs critères éthiques et économiques propres.