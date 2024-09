Sharp prÃ©sente de nouveaux modules solaires bifaciaux de type N TOPcon biverre pour les applications en toiture

Sharp Energy Solutions Europe élargit sa gamme de produits avec quatre nouveaux modules photovoltaïques spécialement conçus pour répondre aux exigences des systèmes en toiture. Esthétiques et performants !

Les modules bifaciaux NBJG445R et NBJG450R de Sharp sont dotés d’un revêtement blanc sur la feuille arrière entre les cellules, ce qui augmente l’efficacité grâce à la réflexion de la lumière. Dans les modules NBJG435B et NBJG440B, les espaces intercellulaires sont noirs pour offrir une conception élégante et cohérente du produit.

Rendement maximal en toiture

Les nouveaux modules photovoltaïques offrent une puissance de 435 W à 450 W et utilisent la technologie bifaciale moderne, qui leur permet d’extraire l’énergie des deux côtés du module et d’augmenter ainsi le rendement, en particulier dans les environnements présentant des surfaces réfléchissantes. Le facteur bifacial est de φ Pmax = 80 (±10) %. Équipés de demi-cellules G12R dans une configuration de 96 cellules (2 x 48), les modules atteignent un rendement de 22,52 %. Le coefficient de température pour la puissance de sortie est de -0,29 %/°C. « La demande de modules biverre pour les systèmes en toiture est actuellement très forte. Avec le lancement de nos nouveaux modules bifaciaux, nous renforçons notre engagement en faveur des solutions énergétiques durables et offrons à nos clients des produits pionniers en termes de performance et d’esthétique. » commente Andrew Lee, vice-président des opérations commerciales SESE chez Sharp Energy Solutions Europe.

Garanties et tests de longévité

Les modules solaires sont assortis d’une garantie produit de 25 ans de Sharp pour les installations en toiture et d’une garantie de performance de 30 ans avec un rendement d’au moins 87,5 % au cours de la 30e année, valable pour les installations dans l’Union européenne et dans divers autres pays. La garantie prend effet à la livraison du module au client final et est fournie par Sharp Electronics GmbH à Hambourg, en Allemagne. Le revêtement en verre sur les deux faces des modules offre une stabilité accrue et une protection optimale contre les influences extérieures telles que l’humidité, les fluctuations de température et les contraintes mécaniques. Les modules ont reçu le label CEI (CEI 61215 et CEI 61730) en reconnaissance de leur sécurité, de leur qualité et de leur longévité. Les modules ont été soumis à des tests rigoureux afin de répondre aux normes internationales et de résister aux conditions extrêmes. Ils ont passé avec succès les tests de résistance à l’ammoniac, au brouillard salin, au sable et au PID. Les modules ont également passé avec succès le test rigoureux de « réaction au feu » selon la norme EN 13501 et ont ainsi prouvé leur sécurité et leur fiabilité extraordinaires.

Simplicité d’utilisation et bonne compatibilité

Les modules mesurent 1 762 mm de long, 1 134 mm de large et 30 mm de profondeur, pèsent 25,0 kg et ont une longueur de câble de 1 270 mm. L’épaisseur du verre des modules est respectivement de 2 mm. Ces spécifications en font le choix idéal pour l’installation simple de systèmes en toiture sur des bâtiments résidentiels et de systèmes en toiture à petite échelle pour le commerce et l’industrie, avec une intégration transparente. Les modules sont équipés d’un connecteur MC4 afin de garantir la compatibilité avec une large gamme d’optimiseurs et d’onduleurs standard. A noter que les nouveaux modules biverre de Sharp sont très respectueux de l’environnement. Le verre peut être fondu pour être recyclé et réutilisé sans restriction.