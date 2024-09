Sophie SÃ©bastian rejoint le Groupe Volta en tant que Directrice ingÃ©nierie et construction photovoltaÃ¯que

Le Groupe Volta a nommé Sophie Sébastian en tant que nouvelle Directrice Ingénierie et Construction Photovoltaïque, renforçant ainsi un des piliers du groupe producteur d’énergies renouvelables : elle sera chargée de déployer les solutions photovoltaïques du Groupe sur l’ensemble des territoires français.

« Sophie Sébastian nous rejoint pour diriger la nouvelle direction ingénierie et construction qui rassemblera un pôle ingénierie chargé de la conception de nos projets solaires et un pôle travaux en charge de leur construction. Elle arrive à un moment clé du développement de notre entreprise avec une accélération de l’activité solaire, un déploiement sur de nouveaux segments de marché : l’industrie, le grand tertiaire, les grands comptes, et une ambition forte sur l’autoconsommation. Cette ambition requiert d’industrialiser et de rationaliser nos méthodes et nos process pour aller plus vite, plus fort et plus loin. A n’en pas douter, son expérience dans un grand groupe du secteur de la construction constituera un atout majeur », commente Philippe Reynard, directeur général délégué du Groupe Volta.

Sophie Sébastian relève là un nouveau challenge après un parcours professionnel déjà riche de belles expériences. A l’issue de ses études en 2014 (ingénieur diplômée de l’EIGSI puis mastère en construction à l’ESTP) Sophie Sebastian débute sa carrière chez Bouygues Immobilier à Paris où elle se voit confier la responsabilité technique de la construction de différents immeubles de bureaux, commerces et hôtels. En 2018, Sophie Sebastian est mutée chez Bouygues à Marseille pour assurer la maîtrise d’ouvrage de projets complexes. Lui sont alors confiés des projets d’ampleur comme l’Ecoquartier de la Villette à Cagnes sur Mer et le quartier des Fabriques au cœur d’Euromed à Marseille (17 îlots et 50000 m²).

Le Groupe Volta est un producteur indépendant d’énergie qui développe, finance, construit et exploite des installations de production d’énergie renouvelable. Le Groupe VOLTA intervient sur tous les domaines du photovoltaïque, avec une expertise particulière sur les toitures photovoltaïques, ainsi que sur l’éolien où il s’est spécialisé dans le repowering consistant à démanteler un parc éolien en fin de vie pour y placer de nouvelles éoliennes plus performantes. Acteur national avec un fort ancrage territorial, le Groupe Volta possède plusieurs bureaux en régions, regroupant 75 % des collaborateurs, et notamment à Corbières-en-Provence, siège de ses activités solaires. La société dispose en France d’un portefeuille de plus de 150 MW de projets en exploitation ou en construction et de 500 MW de projets en développement.