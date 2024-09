La 25Ã¨ Ã©dition du Colloque annuel du Syndicat des Ã©nergies renouvelables sous le signe de lâ€™action

La 25è édition du Colloque annuel du Syndicat des énergies renouvelables (SER) s’est tenue mardi 17 septembre à Paris (Maison de l’Unesco) et a réuni près de 1000 participants – acteurs de la filière, industriels, représentants politiques, élus locaux – autour de la thématique « Agir : pour une transition énergétique au service de tous ».

Dans un contexte de signaux budgétaires inquiétants pour les filières énergies renouvelables, cette édition 2024 a été l’occasion de rappeler que la transition énergétique est une opportunité de compétitivité et de croissance économique. Les débats ont aussi souligné la place des énergies renouvelables (EnR) dans la société et dans les territoires, dans la reconquête de notre souveraineté énergétique et industrielle et dans la préservation du pouvoir d’achat grâce aux EnR.

Les échanges ont également permis de souligner le rôle des territoires et du dialogue avec les élus locaux, dans un contexte où les zones d’accélération devront être identifiées d’ici la fin de l’année.

Enfin, un débat avec des députés et sénateurs de différentes orientations politiques a permis d’aborder la nécessité d’une Loi de programmation Energie et Climat, et les conditions nécessaires pour une transition énergétique efficace et au service de tous.

