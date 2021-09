Avant la prÃ©sidentielle, le 22eme colloque annuel du SER prÃ´ne une relance verte pour redonner du sens au progrÃ¨s

Le Syndicat des énergies renouvelables tiendra son 22ème colloque annuel le jeudi 7 octobre prochain, à la Maison de l’UNESCO à Paris. Placée sous le Haut Patronage du Président de la République, Emmanuel Macron, et intitulée « Avec une relance verte, redonnons du sens au progrès », cette édition se tiendra quelques semaines avant la COP26 et à quelques mois de l’élection présidentielle. De quoi faire de la pédagogie auprès des candidats avec le lancement d’un Livre Blanc !

A l’occasion de son 22ème colloque annuel, le SER présentera son Livre blanc, destiné à porter auprès des candidats et dans la campagne un éclairage nouveau sur les énergies renouvelables, trop souvent appréhendées sous le seul prisme de la transition énergétique alors qu’elles sont les leviers d’un projet de société bien plus large et d’un nouvel élan pour notre pays. La journée, introduite par Barbara Pompili, ministre de la Transition Ecologique, s’organisera autour de trois tables rondes précédées d’une séquence d’introduction, consacrée à l’impact de la crise sanitaire sur notre perception de la crise climatique, à laquelle participeront des personnalités issues de différents univers, parmi lesquelles Arnaud Fontanet, épidémiologiste, Etienne Klein, philosophe des Sciences, Corinne Le Quere, Présidente, Haut-Conseil pour le Climat et Erik Orsenna, membre de l’Académie Française.

Trois tables rondes, de l’enjeu climatique au bien-être des territoires pour une société prospère et durable

La première table ronde, « Un coup d’accélérateur mondial pour répondre à l’enjeu climatique », accueillera notamment Jean-Bernard Levy, Président directeur général d’EDF et Pascal Canfin, Président de la Commission environnement, santé publique et sécurité alimentaire au Parlement européen. Durant la deuxième table ronde, « Avec les énergies renouvelables, engageons-nous vers une société prospère et durable », ouverte par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, un « Regards croisés », introduit par Virginie Schwarz, Présidente Directrice générale de Météo France, questionnera Arnaud Leroy, Président de ADEME, Xavier Piechaczyk, Président du Directoire de Rte et Laurence Poirier-Dietz, Directrice générale de GRDF sur leur vision du mix énergétique français à l’horizon 2050. Lors de la dernière séquence, « Avec les territoires, redonnons du sens au progrès social », élus et responsables d’entreprises, parmi lesquels Catherine Macgregor, Directrice générale d’ENGIE, Marianne Laigneau, Présidente d’ENEDIS et les représentants de deux grandes Régions échangeront sur le rôle et l’importance des collectivités locales dans la transition énergétique. De nombreux autres intervenants participeront à ces échanges.

