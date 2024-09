Sharp lance un module solaire bifacial TOPCon bi-verre haute performance de 610 W

Sharp Energy Solutions Europe présente son nouveau module solaire NBJE610, une étape importante dans l’élargissement de sa gamme de technologie solaire haute performance pour les installations à grande échelle en toiture et dans les espaces ouverts.

Avec une puissance impressionnante de 610 watts, le module utilise une technologie bifaciale avancée pour permettre l’extraction de l’énergie des deux côtés du module.

Des projets à rendements maximaux

La conception bifaciale et la technologie rectangulaire N-TOPCon confèrent au nouveau module une série d’avantages, notamment des performances accrues, un rendement maximal et de meilleures performances dans des conditions de faible luminosité. En particulier, le facteur bifacial de φ Pmax = 80 (±10) % permet au module d’atteindre des rendements énergétiques optimaux dans toute une série de scénarios d’installation et d’environnements. Cela signifie un meilleur rapport coût-bénéfice pour les utilisateurs. Le module NBJE610 est équipé de demi-cellules rectangulaires G12 de type N disposées dans une configuration de 132 cellules (2 x 66) avec 16 barres. Un revêtement blanc entre les cellules augmente la réflexion pour atteindre une efficacité de 22,58 %. Ce haut niveau d’efficacité, combiné à une tension maximale du système de 1 500 V, rend le module vraiment efficace et performant. Le coefficient de température de la puissance de sortie est de -0,290 %/°C, ce qui garantit la stabilité de la puissance, même dans des conditions de température variable. Le module est également exempt de LID, ce qui réduit le risque de pertes d’énergie tout au long de sa durée de vie.

Garanties et tests de longévité

Les modules bénéficient d’une garantie de performance linéaire de 30 ans. Dans l’Union européenne et dans d’autres pays, la garantie produit est de 15 ans pour les installations en espace ouvert et de 25 ans pour les systèmes en toiture. La garantie prend effet à la livraison du module au client final et est fournie par Sharp Electronics GmbH à Hambourg, en Allemagne. Le revêtement en verre sur les deux faces des modules offre une stabilité accrue et une protection optimale contre les influences extérieures telles que l’humidité, les fluctuations de température et les contraintes mécaniques. La sécurité, la qualité et la longévité du module ont été officiellement reconnues et ont reçu les labels CEI 61215 et CEI 61730. Le module a également été soumis à des tests stricts, notamment de résistance à l’ammoniac, au brouillard salin, au sable et au PID, afin de garantir la conformité aux normes internationales et une résistance élevée dans des conditions extrêmes. « Nous sommes ravis de présenter le nouveau module solaire rectangulaire bifacial de type N TOPCon biverre. Le NBJE610 offre un rendement maximal pour toutes les installations en espace ouvert et toutes les installations industrielles et commerciales. Avec Sharp, les clients peuvent également compter sur une marque mondiale de premier plan, forte de 65 ans d’expérience sur le marché solaire » précise Andrew Lee, vice-président des opérations commerciales SESE chez Sharp Energy Solutions Europe.

Encadré

Caractéristiques du module

Les dimensions physiques du module sont les suivantes : longueur 2 382 millimètres, largeur 1 134 millimètres et profondeur 30 mm, pour un poids de 34 kg. La couche de verre a une épaisseur de 2 mm respectivement. Il est livré avec un câble de 1 600 mm pour permettre une installation polyvalente.