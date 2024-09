Italie : Carrefour et Qair concluent un partenariat avec la signature de leur premier PPA renouvelable

En Italie, Qair et Carrefour viennent de signer un contrat de soutien à l’électricité renouvelable issue d’une centrale solaire développée par Qair. Cette centrale solaire supplémentaire de plus de 52 MWc sera construite d’ici 2026 dans la région du Latium. Cette signature marque le lancement d’un partenariat dans lequel Qair accompagnera Carrefour dans sa décarbonation, cette première étape fournissant une part conséquente de la consommation de Carrefour Italia.

Résolument engagé pour un avenir responsable, Carrefour place la transition énergétique et le développement durable au cœur de ses activités. D’ici 2030, l’entreprise vise à réduire ses émissions de 50 % et à s’approvisionner à 100 % en électricité à partir de sources renouvelables. Cette dédicace s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus large visant à englober l’ensemble de l’écosystème pour la transition climatique, avec pour objectif global d’atteindre la neutralité carbone à l’échelle du groupe d’ici 2040. « A travers ce partenariat avec Qair, nous confirmons l’engagement de Carrefour dans le développement de solutions durables visant à réduire notre empreinte environnementale. Ce contrat permettra à Carrefour Italie de compter sur environ 75 GWh d’énergie renouvelable par an, soit l’équivalent de l’alimentation de 30 de ses hypermarchés, conformément à notre statut de « Benefit Corporation » et à l’objectif spécifique de réduction de notre impact environnemental », souligne Jean Francois Dohogne, Directeur Financier de Carrefour Italia.

Accompagner un leader de la distribution responsable sur la voie de la neutralité carbone

L’engagement de la chaîne d’approvisionnement est au cœur de la stratégie de développement durable de Carrefour. L’entreprise s’est fixé un mandat clair : d’ici 2026, 100 % de ses 100 principaux fournisseurs doivent adopter une trajectoire climatique compatible avec les 1,5° sous peine d’être radiés. Cette politique souligne l’engagement de Carrefour à réduire les déchets et à développer la circularité au sein de ses opérations et de sa chaîne d’approvisionnement. « Nous sommes ravis que notre projet solaire local et percutant contribue aux efforts de décarbonation d’un groupe tel que Carrefour. La confiance que nous accorde Carrefour réaffirme la solide stratégie de Qair en Italie. Je remercie les équipes pour leur fort engagement, et j’attends avec impatience de voir les premiers panneaux installés. Ensemble, nous faisons des progrès significatifs dans la transition énergétique », précise Emmanuel Maqueron, PDG de Qair Italie. Qair développe en Italie un pipeline de 1,5 GW de projets éoliens, solaires et d’hydrogène renouvelable. Basée à Potenza et à Milan, l’équipe italienne de Qair exploite 20 MW et commencera la construction de 95 MW d’actifs solaires en 2025.