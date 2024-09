Colloque du SER : dÃ©bat passionnÃ© et passionnant entre Jean-Marc Jancovici et FranÃ§ois Gemmene

Le 17 septembre dernier, le palais de l’UNESCO qui accueillait le 25èeme colloque du SER a été le cadre d’une passe d’arme entre deux scientifiques à la renommée qui n’est plus à faire à savoir Jean-Marc Jancovici, polytechnicien expert reconnu du changement climatique et de l’énergie, et François Gemmene, co-auteur du sixième rapport du GIEC, spécialisé dans les questions de migrations environnementales et climatiques. Le débat était centré autour du thème « Décarboner le monde » et était animé par le président du SER Jules Nyssen. Des échanges d’une grande profondeur, à la fois techniques, économiques, politiques mais aussi et surtout profondément philosophiques…sur fond de quête de sobriété.

www.youtube.com/watch?v=puiInG_-VxY