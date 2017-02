Sharp lance un module PV polycristallin de 270 W

Sharp développe aujourd’hui son portefeuille de solutions d’énergie solaire avec le lancement d’un nouveau module photovoltaïque (PV) polycristallin hautes performances : le ND-RJ270. Ce panneau de 270 W possède la puissance de sortie et le rendement les plus élevés de la gamme de poly de la Société. Ce nouveau produit est le reflet du développement important de la gamme de modules PV de Sharp ces deux dernières années. L’entreprise propose aujourd’hui 15 modèles poly- et monocristallins de 48 à 72 cellules. Ses solutions fiables et efficaces d’énergie solaire sont désormais accessibles à une clientèle de particuliers et de professionnels.

Les nouveaux modules Sharp sont équipés d’un panneau de verre à faible teneur en fer, avec un revêtement antireflet capable d’absorber 95 % de la lumière solaire reçue à des fins de production d’électricité. Leur rendement maximal de 16,5 % (270 W) permet aux propriétaires de générer davantage d’énergie depuis leurs toits. En outre, de par leur robustesse et leur capacité à supporter des contraintes de 5 400 Pa (selon la norme CEI 61215), ils sont également adaptés aux régions aux climats froids et sujettes aux chutes de neige.

Ce module a été fabriqué en Allemagne, et sa sécurité, sa qualité et sa durabilité ont été reconnues par la CEI (normes CEI 61215 et CEI 61730) par l’intermédiaire de Tüv Rheinland, l’un des principaux organismes de certification internationaux. Le nouveau ND-RJ270 (270 W) est disponible à l’achat en Europe.

Plus d’infos…