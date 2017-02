Les trackers Exosun Ã©quipent la plus grande centrale solaire de Hawaii (USA)

Exosun, fournisseur mondial de solutions de suivi solaire innovantes et compétitives pour les grandes centrales photovoltaïques (PV) au sol, a mis en service avec succès ses trackers solaires sur la centrale de 40 MWc EE Waianae Solar Project aux Etats-Unis d’Amérique. La centrale, développée par Eurus Energy America, et dont l’ingénierie et la construction ont été gérées par REC Solar, est la plus grande installation de ce type sur l’Etat de Hawaii (USA) et se situe sur la commune de Waianae, West Oahu.

Equipée de 264 trackers Exotrack HZ, 127 160 modules photovoltaïques seront orientés face au soleil du matin au soir, afin d’augmenter la production de la centrale et de contribuer à fournir de l’énergie plus propre et plus rentable aux habitants de Hawaii. Installées sur une zone côtière aux conditions météorologiques uniques et sur des pentes jusqu’à 15%, ce projet prouve encore une fois la robustesse et l’adaptabilité de la technologie de suivi solaire d’Exosun. La centrale produira environ 72 900 MWh par an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 11 900 foyers et évitera l’émission de 56 474 tonnes de dioxyde de carbone annuels.

