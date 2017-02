BePOSITIVE 2017 : les entreprises nominÃ©es pour les BePositive Awards

BePOSITIVE 2017, le salon de la performance énergétique et environnementale des bâtiments et des territoires ouvrira ses portes à Eurexpo Lyon, du 8 au 10 mars prochains. cette occasion seront remis les BePOSITIVE Awards qui récompensent et encouragent les nouvelles solutions et technologies innovantes des filières et valorisent également la créativité et la qualité des produits et services présentés sur le salon.

Parmi les 4 catégories du concours, deux sont consacrées aux énergies renouvelables :

ENR & Territoires : récompensant les solutions qui répondent aux nouveaux enjeux des territoires : production, distribution, stockage de l’énergie, gestion des réseaux, mobilité… ;

Energies dans le bâtiment : récompensant les solutions innovantes répondant aux nouvelles exigences pour la performance énergétique des bâtiments : confort thermique et climatique, bâtiments connectés (smart building, smart home), gestion de l’eau…

Les jurys de chaque catégorie, composés de représentants d’organisations professionnelles, de partenaires du salon, de fédérations, de professionnels visiteurs du salon et de journalistes de la presse spécialisée, se sont réuni le

25 janvier 2017 dernier et ont sélectionné 22 produits et services parmi les 76 candidatures reçues : 4 nominés dans la catégorie ENR & Territoires et 4 nominés dans la catégorie Energies dans le bâtiment. Les membres du jury ont pris en compte plusieurs critères d’évaluation : l’innovation, la performance, la qualité environnementale, l’usage, les certifications, le design et la maîtrise des outils.

Après délibération finale des membres du jury qui se déplaceront pendant le salon sur les stands de chacun des nominés pour une vision in-situ du produit ou service, les lauréats seront récompensés à l’occasion de la remise des prix qui aura lieu le 9 mars 2017 dans le cadre de la soirée de gala dans les salons de l’Hôtel de Ville de Lyon. Toutes les innovations sélectionnées seront présentées sur le salon sur l’espace innovation et sur les stands des exposants.

Lumière sur les nominés

Les quatre nominés dans la catégorie ENR & Territoires sont :

Home Energy Solution, entreprise Enphase Energy, (Lyon, 69), est un système intégré intelligent et extrêmement fiable. Conjuguant technologies solaires, stockage et gestion de l’énergie, elle optimise la production et la consommation d’énergie et fournit des informations utiles. C’est une solution modulaire qui peut être adaptée aux besoins du client.

La station de recharge hydrogène décentralisée et multimodale, entreprise ATAWEY, (Le Bourget du Lac, 73), est prévue pour recharger des petites flottes de voitures et de vélos mais intègre aussi une borne de recharge pour voiture électrique batterie. Ces stations décentralisées produisent sur site l’hydrogène à partir d’eau et d’électricité pour garantir une mobilité propre. Elles sont également compactes (1 place de parking) et facilement déplaçables.

L’Onduleur Trio SUN ® 18-20-25 KW TL, entreprise CEFEM

SOLAR SYSTEMS, (Saint Michel de Boulogne, 07) est un nouvel onduleur triphasé sans transformateur. Il bénéficie du savoir-faire en électronique de puissance de Cefem industries et des performances exigées dans l’aéronautique, le ferroviaire, le médical, le naval et l’industrie. Cet onduleur à chaine est fiable performant et réparable. Il ne possède pas de condensateur Chimique et utilise un condensateur film (longue durée de vie).

Solution Mylight Systems pour immeuble collectif, entreprise Mylight Systems, (Villeurbanne, 69) est un nouveau logiciel adapté aux immeubles collectifs. Pour répondre à ces besoins, l’entreprise a développé une solution matérielle et logicielle. Matérielle grâce à un coffret central comprenant des protections électriques, le suivi et la gestion de la production. Le logiciel quant à lui se développe à l’échelle de l’immeuble et de chaque logement. Ce produit va permettre d’équiper en autoconsommation photovoltaïque toute une nouvelle catégorie de bâtiments et de permettre d’être acteur de leur consommation d’électricité.

Parmi les 4 nominés de la catégorie énergies dans le bâtiment, 2 nominés ont mis en œuvre des solutions solaires :

La tuile Alpha Solaire, entreprise IMERYS TC, (Champagne au Mont d’Or, 69) est la seule tuile du marché à combiner tuile terre cuite et cellules photovoltaïques intégrées alliant ainsi la couverture et l’étanchéité de la toiture, la simplicité de pose et la production d’électricité. La tuile Alpha Solaire apporte aux couvreurs une grande simplicité de mise en œuvre et une modularité importante en termes de puissance installée.

La batterie STOCK-R, entreprise Systovi, (Saint-Herblain, 44). STOCK-R est la première batterie aérothermique solaire utile pour le résidentiel. Elle permet de stocker la chaleur en journée et de la restituer en soirée. Fonctionnant avec la solution R-VOLT PLUS, elle permet d’augmenter le temps de fonctionnement du système de 7 à 12 heures. C’est un système permettant de fournir du chauffage de jour comme de nuit, grâce à l’énergie solaire.

Pour savoir si ces professionnels du solaire tireront leur épingle du jeu et glaneront l’un des Be POSITIVE Awards, rendez-vous du 8 au 10 mars 2017 à Eurexpo Lyon pour le salon BePOSITIVE !

