Sharp lance un module PV biverre bifacial de 540 W

Sharp annonce le lancement d’un nouveau module photovoltaïque biverre et bifacial à demi-cellules en silicium monocristallin. A destination des centrales solaires commerciales et publiques !

Le nouveau panneau Sharp — le NB-JD540 — affiche une puissance de 540 W. Destiné à des centrales solaires commerciales et publiques, ce module offre un coût actualisé d’électricité (LCOE) plus faible, et un meilleur retour sur investissement. Selon les conditions sur place, la technologie bifaciale peut améliorer la puissance de sortie de panneaux solaires de jusqu’à 25 %.

Une puissance de sortie élevée

Le NB-JD540 affiche une efficacité de 20,9 % et dispose de 144 demi-cellules (plaquettes de format M10). Il supporte une tension maximale de 1 500 V, et est doté de réflecteurs blancs imprimés dans les interstices des cellules de la face arrière, afin d’améliorer l’absorption de lumière de la face avant. Son coefficient de température de -0,349 %/°C pour sa puissance de sortie annoncée garantit de solides performances à des températures élevées, un paramètre de plus en plus important compte tenu du dérèglement climatique et des hausses qui en résultent.

Haute fiabilité

Son film d’encapsulation haute performance créé par un mélange d’éthylène-acétate de vinyle (EVA) et de polyoléfines (PEO) permet de prévenir la dégradation induite par le potentiel (PID) affectant la face arrière des modules bifaciaux. Le nouveau panneau est doté d’un système à 10 jeux de barres et de conducteurs ronds. Cette configuration améliore le gain de puissance de chaque cellule, et les rend moins sensibles au risque de microfissures, augmentant ainsi la fiabilité du module. Comme l’ensemble des modules à demi-cellules de Sharp, il dispose de trois petits boîtiers de raccordement (au lieu d’un seul), ces derniers étant tous équipés d’une diode dérivation. Ces boîtiers transfèrent ainsi moins de chaleur vers les cellules, ce qui permet de prolonger la durée de vie des panneaux et d’améliorer les performances globales du système. La sûreté, la qualité et la durabilité du panneau ont été certifiées par la Commission électrotechnique internationale (normes IEC61215 et IEC61730). Le module a été rigoureusement testé dans le but de contrôler sa conformité avec des normes internationales, et de vérifier sa résistance à des conditions extrêmes (ammoniaque, brouillard salin, sable et résistance à la dégradation induite par le potentiel). Ses dimensions sont de 2 278 x 1 134 mm, et est doté d’un son cadre en aluminium de 30 mm d’épaisseur. Les couches de verre à l’avant et à l’arrière mesurent chacune 2 mm d’épaisseur, et le module pèse au total 32,5 kg.

Une garantie linéaire de 30 ans

Enfin, le panneau est également fourni avec une garantie linéaire de 30 ans sur la puissance nominale, et une garantie produit de 15 ans pour les clients de l’Union européenne et de plusieurs autres pays. Ces garanties courent à partir de la livraison au client final. Andrew Lee, directeur commercial de Sharp Energy Solutions pour l’Europe : « Nous sommes ravis d’élargir notre gamme de modules bifaciaux à demi-cellules de 540 W et d’offrir à nos clients d’excellentes performances, avec un coût actualisé de l’électricité plus faible, et un meilleur retour investissement pour les projets de centrales solaires commerciales et publiques. Nos panneaux impressionnent grâce à la puissance de sortie supplémentaire offerte par leur face arrière et leurs performances, qui permettent de réduire notre dépendance vis-à-vis des sources d’énergie conventionnelles, et de lutter contre le dérèglement climatique. »