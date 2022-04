REC Group prÃ©sentera son tout dernier panneau solaire Ã  lâ€™occasion du salon Intersolar Europe

Dans la droite ligne des prouesses technologiques de REC, le nouveau panneau, dernier né de la marque, offrira une puissance nominale encore plus élevée pour les installations sur toiture.

Basée en Norvège, REC Group, société internationale pionnière dans le domaine de l’énergie solaire, lancera un nouveau panneau solaire haute efficacité à l’occasion du salon Intersolar Europe 2022 qui se tiendra le 11 mai. Grâce à cette nouvelle innovation à densité de puissance élevée, les clients auront les moyens d’optimiser le rendement de leur installation sur toiture et de gagner en indépendance énergétique. La production de ce nouveau panneau devrait débuter en août 2022 sur le site Industrie 4.0 de REC situé à Singapour.

Nouveau chapitre pour l’innovation

Grâce à ce panneau solaire de toute dernière génération, la marque de panneaux solaires la plus importante d’Europe assoit une nouvelle fois le positionnement de chef de file qu’elle occupe depuis 25 ans. Le REC Alpha Series, panneau solaire 60 cellules le plus puissant au monde, a été lancé lors d’une présentation exceptionnelle à l’occasion du salon Intersolar Europe 2019. Ce faisant, REC a pris l’audacieuse décision de produire massivement des cellules et panneaux solaires s’appuyant sur l’une des technologies de cellules les plus avancées, l’hétérojonction (HJT). En 2021, REC a ensuite commercialisé le panneau REC Alpha Pure, un panneau de nouvelle génération affichant une densité de puissance et une durabilité toujours plus élevées, la marque ayant par ailleurs éliminé le plomb pour proposer le premier panneau solaire conforme à la directive RoHS de sa gamme. En 2022, REC écrit un nouveau chapitre. Les détails complets concernant ce nouveau produit seront révélés à l’occasion de l’événement de lancement officiel qui se déroulera le 11 mai à 16h sur le stand A2.380 de REC, mais les principaux avantages sont clairs et en droite ligne avec les valeurs de REC : allier densité de puissance élevée et pratiques durables pour donner les moyens aux particuliers et aux entreprises de gagner en indépendance énergétique tout en ayant un impact significatif sur la protection de l’environnement.

Une source d’inspiration pour l’industrie

Innover de manière audacieuse est aujourd’hui plus important que jamais. Selon Jan Enno Bicker, Chief Executive Officer chez REC : « Avec l’essor de la lutte contre le changement climatique et du rôle du photovoltaïque, nous avons besoin de renforcer la durabilité de nos produits. Les innovations audacieuses qui optimisent les densités de puissance et le rendement énergétique tout au long du cycle de vie d’une installation sont essentielles pour compenser les émissions de CO 2 . REC s’attelle en permanence à réduire sa propre consommation de ressources, en éliminant les matériaux dangereux et en favorisant la circularité. L’ensemble de nos produits sont une véritable incarnation de ces principes et nous sommes convaincus que cette vision responsable inspirera l’ensemble de l’industrie solaire ».

Premier lancement live depuis 2019

Événement très attendu, il s’agira en effet du premier lancement que REC organisera lors d’un salon depuis trois ans. L’année 2022 sera également celle du tout premier événement en présentiel depuis 2019 et promet un retour vers l’effervescence et l’énergie qui imprègnent habituellement le salon le plus important d’Europe dédié à l’industrie solaire. REC prévoit des initiatives des plus inspirantes pour contribuer à la réussite de cet événement !