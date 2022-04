EDF Renouvelables lance la construction dâ€™une centrale PV au sol en autoconsommation pour lâ€™usine Sanofi dâ€™Aramon

EDF Renouvelables a signé un partenariat avec Sanofi pour construire puis exploiter une centrale solaire au sol en autoconsommation d’une puissance de 4 MW. Cette centrale photovoltaïque alimentera en électricité renouvelable l’usine Sanofi d’Aramon, dans le Gard, dès l’an prochain.

Les travaux de construction viennent de débuter sur le site. La phase de terrassement et de préparation du site, qui est réalisée par Axel Sud, une entreprise locale est en cours ; la mise en service de la centrale est prévue pour début 2023.

Sécuriser une partie de son approvisionnement électrique à prix fixe

Située sur les terrains de la zone industrielle de Sanofi Aramon, la centrale, d’une capacité installée de 4 MW, alimentera directement l’usine de production chimique et biotechnologique et couvrira une partie de sa consommation énergétique. Dans le cadre de ce partenariat avec Sanofi, EDF Renouvelables s’est engagé à construire, à exploiter puis à céder à Sanofi la centrale photovoltaïque au terme du contrat. L’usine Sanofi d’Aramon bénéficiera ainsi de la totalité de la production d’électricité renouvelable de la centrale solaire. Le contrat permet de plus à Sanofi de sécuriser une partie de son approvisionnement électrique à prix fixe. Le partenariat entre EDF Renouvelables et Sanofi constitue une solution innovante pour répondre aux enjeux d’entreprises industrielles qui souhaitent maîtriser le coût de leur approvisionnement en énergie tout en contribuant à la transition énergétique et la décarbonation de l’industrie. Pour Sofiane Boukebbous, Directeur de Zone Sud-Est et Outre-Mer d’EDF Renouvelables : « Les équipes d’EDF Renouvelables sont très fières de conclure ce partenariat innovant avec Sanofi autour de cette centrale solaire. Accompagner les entreprises industrielles dans la consommation d’énergie décarbonée nous inscrit dans la dynamique de la transition écologique industrielle de la CleanTech Vallée dont EDF et Sanofi sont tous deux membres fondateurs. Ce nouveau projet solaire contribue également à l’avancée des objectifs du Plan solaire EDF qui vise à faire du Groupe un leader du solaire en France avec 30 % de parts de marché d’ici 2035.».

La Région Occitanie attribue une subvention

Pour Denis Largeau, Directeur du site Sanofi d’Aramon : « Ce projet traduit de manière concrète la volonté du groupe de mettre la durabilité environnementale au cœur de sa stratégie RSE. C’est une fierté pour le site d’Aramon que d’accueillir un projet d’une telle envergure, la plus grande centrale photovoltaïque signée par Sanofi à ce jour. C’est la suite directe d’années d’investissement en faveur de l’efficacité énergétique de notre site, par ailleurs certifié ISO 14001 et ISO 50001. ». Innovant et participant au développement économique des entreprises et à l’efficacité énergétique, le projet bénéficie d’une subvention du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). La Région Occitanie a attribué cette subvention au projet dans le cadre de sa politique à Énergie Positive qui consiste à multiplier par trois sa production d’énergies renouvelables locales d’ici 2050.