Appel aux Game Changers : dÃ©posez dÃ¨s maintenant votre candidature pour les prix dâ€™innovation du nouveau monde de lâ€™Ã©nergie !

Les solutions et projets innovants pour le nouveau monde de l’énergie sont les candidats recherchés pour les prestigieux prix d’innovation internationaux du secteur de l’énergie. Les leaders du marché, PME, startups et propriétaires d’installations et de systèmes peuvent déposer leur candidature jusqu’au 31 mars 2021 pour remporter le The smarter E AWARD, l’Intersolar AWARD et l’ees AWARD. Le temps est venu !

Les meilleurs du secteur seront à l’honneur le 9 juin 2021 : ils seront récompensés dans le cadre de The smarter E Europe pour leurs innovations favorisant un approvisionnement énergétique intelligent et durable. The smarter E Europe, la plus grande plateforme européenne d’innovation du marché de l’énergie, réunit quatre salons professionnels et conférences qui présentent les tendances en matière de concepts et solutions interdisciplinaires et mis en réseau intelligemment pour la production, le stockage, la distribution et l’utilisation efficaces des énergies renouvelables. Les prix d’innovation The smarter E AWARD, Intersolar AWARD et ees AWARD seront décernés dans le cadre de ces thématiques. Ils récompensent les solutions et projets particulièrement innovants et font bénéficier les lauréats d’un rayonnement international.

Les tendances dans le nouveau monde de l’énergie

Qu’il s’agisse de photovoltaïque, de systèmes d’accumulateurs, d’électromobilité ou de gestion énergétique, les objectifs de protection du climat et la décarbonation de l’économie qui en découle favorisent l’émergence des technologies, produits et services qui permettent une utilisation plus efficace et plus économique de l’électricité et de la chaleur renouvelable. Les solutions polyvalentes et réactives seront de plus en plus importantes pour optimiser la production propre et garantir la stabilité des réseaux électriques et de l’ensemble du système énergétique. En plus des accumulateurs à batteries optimisées, les solutions de gestion axée sur la demande et les centrales virtuelles pour le stockage d’énergie saisonnier, par exemple sous forme d’hydrogène, et les applications hybrides gagneront donc en importance. Enfin, l’intelligence artificielle (IA) sera une technologie clé dans le nouveau monde de l’énergie : elle est à la base de nouveaux modèles commerciaux et applications – par exemple pour des plateformes cloud destinées à la commercialisation régionale du courant solaire excédentaire, pour de meilleures prévisions météorologiques et de rendement et le suivi en temps réel, pour un approvisionnement de quartier décentralisé et pour la recharge intelligente des voitures électriques.

Photovoltaïque : une puissance et un rendement plus élevés

En outre, le secteur solaire mise de plus en plus sur la hausse du rendement et une production d’électricité efficace par rapport à la surface mobilisée, par exemple grâce au photovoltaïque intégré au bâtiment, à l’agrophotovoltaïque ou au photovoltaïque flottant ainsi qu’à l’évolutivité et à la compatibilité avec les interfaces de données ouvertes. L’industrie photovoltaïque continuera de faire baisser les coûts et de perfectionner ses produits, par exemple en utilisant des plaquettes de silicium plus grandes et plus performantes, des cellules à double face ou de meilleures technologies de module.

Des accumulateurs d’énergie pour un réseau électrique fiable et une gestion énergétique intelligente

Le secteur des accumulateurs d’énergie est tout aussi conscient de son rôle dans la transition énergétique. En effet, l’intégration de sources d’électricité renouvelables toujours plus nombreuses doit trouver son équivalent au niveau des accumulateurs destinés à devenir plus performants et moins coûteux. Les batteries lithium-ion rechargeables par exemple démontrent de grands progrès : leur longévité, la vitesse de charge et de décharge, la rentabilité et le recyclage ne cessent de s’améliorer. Qu’il s’agisse de technologies d’accumulateurs d’énergie et de batteries mobiles ou stationnaires, de composants pour des systèmes d’accumulation d’énergie ou de technologies de production de batteries, les innovations font progresser la modernisation de l’infrastructure énergétique et jouent un rôle important dans la création d’un système de réseau flexible et fiable.

La répartition et la consommation efficace d’électricité et de chaleur de sources renouvelables, la gestion énergétique intelligente, les solutions énergétiques en réseau ainsi que le couplage sectoriel dans les bâtiments et quartiers jouent un rôle tout aussi déterminant dans la réussite de la transition énergétique. Les innovations concernent entre autres les solutions complètes pour le couplage sectoriel dans les quartiers et les commerces, des mises en œuvre intelligentes de « Redispatch 2.0 » sur le marché de l’électricité, des solutions enrichies de compteur intelligent avec une valeur ajoutée pour le prosommateur et des installations de cogénération avec une part croissante d’hydrogène.

Trois prix pour révolutionner l’énergie

Les solutions et projets particulièrement innovants ont l’opportunité de se distinguer en remportant un des trois prestigieux prix d’innovation du secteur de l’énergie : le The smarter E AWARD, l’Intersolar AWARD et l’ees AWARD. Les leaders du marché, les petites et moyennes entreprises, les startups et les propriétaires d’installations et de systèmes peuvent déposer leur candidature jusqu’au 31 mars 2021. Un jury spécialisé indépendant et international chargé de désigner les gagnants évaluera les candidatures en fonction de leur degré d’innovation, de leur niveau de sécurité, de leur intérêt économique, écologique et technique ainsi que de leur singularité. Les finalistes et les lauréats gagneront en rayonnement et en notoriété. Ils se distingueront de leurs concurrents sur le marché très dynamique de l’énergie et pourront profiter de nouvelles opportunités commerciales.

THE SMARTER E AWARD

The smarter E AWARD met à l’honneur les solutions qui fédèrent intelligemment toutes les filières énergétiques de l’électricité, de la chaleur et des transports au moyen des énergies renouvelables, de la décentralisation et de la numérisation. La mention « Outstanding Projects » concerne les projets déjà réalisés dans les domaines du solaire, des accumulateurs, de la mobilité durable et de la gestion énergétique. La catégorie « Smart Renewable Energy » met en lumière des concepts et des produits dans les domaines du couplage sectoriel, du power to X, de la numérisation et de l’infrastructure de réseaux.

INTERSOLAR AWARD

En tant que prix phare du secteur solaire, l’Intersolar AWARD récompense dans la catégorie « Photovoltaics » les entreprises qui annoncent les tendances grâce à des modules solaires performants, des technologies de cellules innovantes, des onduleurs améliorés ou de nouvelles structures porteuses.

EES AWARD

Dans la catégorie « Electrical Energy Storage », le prix ees AWARD récompense les produits et solutions qui contribuent à un approvisionnement énergétique intelligent, durable et économique, par exemple avec des systèmes d’accumulation d’énergie et de batteries mobiles et fixes, des composants pour ces systèmes ou des technologies de production de batteries.