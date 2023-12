Sharp Energy Solutions Europe dÃ©voile un module PV bifacial et double verre dotÃ© de cellules TOPCon de type N

Sharp Energy Solutions Europe présente son tout nouveau module photovoltaïque bifacial TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) dont la puissance est portée à 575 Watts.

Le panneau solaire double verre NB-JD575 est équipé de 144 demi-cellules de type-N (plaquettes de format M10) et d’un système à 16 jeux de barres. Son facteur bifacial peut atteindre les 80 %, et son rendement est de 22,26 %. Le nouveau panneau solaire présente également plusieurs avantages de la technologie N-TOPCon, notamment une puissance et un rendement plus élevés, de meilleures performances en condition de faible luminosité, et un facteur de bifacialité plus important.

Des performances supérieures même à des températures ambiantes élevées

La puissance et l’efficacité consolidées de la technologie N-TOPCon se traduisent par une production d’énergie améliorée, ce qui rend le module plus économique pour les utilisateurs. En outre, l’amélioration des performances en cas de faible luminosité permet au panneau de continuer à produire de l’énergie même dans des conditions météo peu satisfaisantes, ce qui accroît son efficacité globale. Le panneau solaire bifacial double verre N-TOPCon intègre également un faible coefficient de température de -0,30 %/°C pour la production d’énergie, ce qui garantit des performances supérieures même à des températures ambiantes élevées. Cet attribut est d’autant plus important compte tenu du changement climatique et des hausses de température qui en découlent. En outre, le panneau ne subit pas de dégradation induite par la lumière (LID), ce qui minimise le risque de perte d’énergie au cours de durée de vie. Les dimensions du module NB-JD575 sont de 2 278 x 1 134 mm, avec un cadre en aluminium de 30 mm d’épaisseur. Les couches de verre à l’avant et à l’arrière ont chacune une épaisseur de 2 mm et le panneau pèse au total 32,5 kg. Ses caractéristiques mécaniques le rendent adapté à diverses applications, qu’il s’agisse d’installations commerciales et utilitaires en champ libre ou de centrales solaires au sol alimentant des réseaux publics.

Une garantie linéaire de 30 ans sur la puissance nominale

La sûreté de fonctionnement, la qualité et la durabilité du panneau ont été officiellement reconnues, par la Commission électrotechnique internationale (IEC61215 et IEC61730). Ces modules ont été rigoureusement testés dans le but de contrôler leur conformité avec les normes internationales et démontrer leur résistance à des conditions extrêmes. Ils ont passé avec succès les tests de résistance à l’ammoniac, au brouillard salin, au sable et à la résistance à la dégradation induite par le potentiel. Le module est couvert par une garantie linéaire de 30 ans sur la puissance nominale. Au sein de l’Union européenne et de plusieurs autres pays, une garantie de 15 ans s’applique aux produits installés dans des systèmes en champ libre et cette garantie est portée à 25 ans pour les modules montés sur toiture. Cette garantie prend effet à compter de la livraison du panneau au client final. « Grâce à la technologie TOPCon de type N et à l’augmentation de la puissance du NB-JD575, nous progressons dans notre quête d’un avenir plus durable. » déclare Andrew Lee, directeur des ventes chez Sharp Energy Solutions Europe.