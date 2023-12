Tenka Solar Ã  la conquÃªte du marchÃ© franÃ§ais

Tenka Solar, spécialiste des modules solaires à hautes performances, s’implante en France. Son produit phare : Prismax, un nouveau panneau record affichant un rendement de 29% qui sera commercialisé au second semestre 2024 !

Après avoir conquis la scène internationale, le fabricant de modules solaires à haut rendement, Tenka Solar, étend ses activités en France. Depuis son implantation dans l’Hexagone, Tenka Solar s’est rapidement adapté aux normes du marché, développant des panneaux spécifiquement optimisés pour le secteur résidentiel et élargissant sa gamme d’ETN pour répondre à une diversité de besoins énergétiques. Le best-seller de la marque, Orion Serie III, propose un panneau de 455W avec un rendement exceptionnel de 23,29%, le tout dans un format compact de moins de 2 m², accompagné d’une garantie produit étendue à 30 ans. À partir du second semestre 2024, une nouvelle génération de panneaux à haut rendement fera donc son entrée sur le marché, mettant en avant la dernière innovation de Tenka Solar : Prismax. Ce module Premium sera doté d’une technologie novatrice, intégrant une couche organique, qui promet une optimisation de la production d’énergie en captant une plus grande partie du spectre lumineux, tout en minimisant les pertes énergétiques et l’usure cellulaire. Installée à Perpignan, l’équipe locale de Tenka Solar France ouvre ses portes pour faire découvrir ses produits de pointe et son engagement envers un service de qualité. En choisissant une équipe ancrée localement, Tenka Solar affirme son engagement à être au plus proche de sa clientèle, prête à répondre aux besoins spécifiques du marché français. Dans la droite de ligne de ce que l’on peut attendre d’un fabricant de produits Premium !