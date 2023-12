Lors de la COP28, le groupe EDP s’associe aux producteurs mondiaux d’Ã©lectricitÃ© pour favoriser la transition Ã©nergÃ©tique

EDP, actionnaire principal d’EDP Renewables, s’associe à une alliance de 30 partenaires mondiaux, composée de 24 fournisseurs d’énergie comptant près de 250 millions de clients, réunis pour prendre un engagement commun majeur en faveur de la promotion de l’électrification, du développement des réseaux et du déploiement des énergies propres. Cet engagement s’inscrit dans le cadre des « Breakthroughs 2030 » visant l’atteinte du zéro émission nette d’ici 2050.

Les géants industriels, les collectivités locales, les développeurs et les leaders technologiques du monde entier ont approuvé aujourd’hui une « déclaration d’action » des Émirats arabes unis lors de la COP28 à Dubaï, alignant une part importante de la communauté mondiale de l’électricité sur l’objectif du plan d’action de la COP28 visant à accélérer une transition énergétique juste et ordonnée.

« Tripler la capacité de la production d’énergies renouvelables d’ici 2030, comme moyen le plus viable de respecter la limite d’un réchauffement à 1,5 °C »

Ces entreprises créent l’UNEZA, ‘Utilities for Net Zero Alliance’, et demandent à l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) d’en diriger le secrétariat. Les fournisseurs d’énergie s’efforceront de lever les obstacles sur la voie de l’objectif zéro émission nette défini dans le World Energy Transitions Outlook de l’IRENA et reflété dans les « Breakthroughs 2030 » menées par les champions de l’action climatique. L’annonce représente un nouveau cadre important pour la coopération mondiale entre les différents acteurs de la chaîne de valeur du marché de l’électricité. L’accent est mis sur la promotion d’une transition accélérée vers les énergies renouvelables et sur la construction des infrastructures nécessaires. Il offre également une plateforme pour des efforts conjoints visant à éliminer les goulets d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement, à soutenir le flux de capitaux pour la transformation du secteur de l’électricité dans les pays du sud et à s’engager aux côtés des décideurs politiques et des régulateurs. “L’urgence de la transition énergétique met en évidence l’importance de tripler la capacité de la production d’énergies renouvelables d’ici 2030, comme moyen le plus viable de respecter la limite d’un réchauffement à 1,5 °C. Il est donc essentiel d’adopter et d’accélérer l’utilisation des énergies renouvelables, ce qui nécessite des efforts collectifs pour relever les défis posés par les infrastructures actuelles en modernisant et en améliorant les réseaux électriques, la transmission et les lignes de distribution”, déclare Rui Texeira, CFO d’EDP et EDPR. “Les producteurs tels qu’EDP mènent cette transition, qui demande des investissements importants et de la collaboration pour réaliser l’interconnectivité, la flexibilité et l’équilibre, qui sont tous essentiels pour atteindre les objectifs climatiques fixés dans l’accord de Paris.” Dirigée par l’Abu Dhabi National Energy Company (TAQA) des Émirats arabes unis, l’un des plus grands fournisseurs d’énergies intégrées cotés en bourse en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, les entités fondatrices comprennent également Bui Power Authority, DEWA, DLO Energy, EDP, E.ON, Enel, Engie, Etihad Water and Electricity, Hitachi Energy, Iberdrola, Jinko Power, KEGOC, KenGen, Masdar, National Grid, Octopus Energy, RWE, Schneider Electric, Siemens, SSE, Tenaga, Uniper et Xlinks. L’alliance sera facilitée par les partenaires stratégiques que sont l’IRENA et les champions de l’action climatique des Nations Unies. Le Forum économique mondial (WEF), la Commission électrotechnique internationale (CEI), l’Alliance mondiale pour les énergies renouvelables et le Coordinador Eléctrico Nacional apporteront leur soutien en tant que partenaires de l’écosystème.

Plan d’action volontariste

Les membres de l’UNEZA reconnaissent que la clé pour débloquer le potentiel de la transition énergétique mondiale du secteur public réside dans la capacité à cibler les obstacles et les défis structurels, réglementaires et financiers existants.

Razan Al Mubarak, championne de l’action climatique des Nations Unies pour la COP28, réaffirme que “les fournisseurs jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre de mesures d’atténuation qui alignent le développement mondial sur un avenir sans émissions nettes et sont au cœur d’un futur système énergétique en harmonie avec la nature et l’environnement. Nous nous réjouissons de travailler à la conception et à la mise en œuvre du plan d’action pendant la COP28 et au-delà, et nous invitons les fournisseurs d’énergie du monde entier à rejoindre cette communauté et à faire preuve d’engagement dans l’action.” Par ailleurs, Francesco La Camera, directeur général de l’IRENA, déclare que “tripler la capacité de production d’énergies renouvelables d’ici à 2030 est le moyen le plus réaliste de ne pas dépasser 1,5 °C. Pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables, nous avons besoin d’une action concertée pour surmonter les obstacles des infrastructures existantes grâce à la modernisation et à la remise à niveau des réseaux électriques, de la transmission et des lignes de distribution qui permettent l’électrification rapide. Le secteur public est en première ligne de cette modernisation”.

Appel à rejoindre l’Alliance

Par conséquent, les membres vont travailler de manière proactive pour lever les obstacles grâce à une coopération mondiale, au développement des connaissances et des consultations public-privé facilitées par l’IRENA, le WEF, les champions des Nations Unies et d’autres partenaires de l’écosystème.

L’UNEZA élaborera un plan d’action pour atténuer les défis macro liés à la transition énergétique :

- Mobilisation des capitaux

- Réduction des risques de la chaîne d’approvisionnement

- Renforcement des capacités et des talents

- Facilitation du soutien politique et réglementaire

L’Alliance invite les entreprises à se joindre à leur vision commune pour accélérer la transition énergétique. L’adhésion est ouverte aux fournisseurs, aux développeurs, aux compagnies d’électricité et aux partenaires experts déterminés à accélérer la transition vers un avenir sans émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.