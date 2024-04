Bertrand Dellinger, PDG Apex Energies :Â« En 2024, nous allons rechercher davantage la valeur que le volume Â»

Apex Energies a réalisé un exercice 2023 de haute volée. Le développeur montpelliérain a ainsi quasiment doublé les puissances installées entre 2022 et 2023 avec près de 120 MW réalisées, toutes structures confondues. En parallèle, le « pipe » s’est grandement étoffé. Une année 2023 qui a aussi vu passer les effectifs de 157 à 202 salariés. Un indéniable succès, véritable tremplin pour l’année 2024 davantage tournée désormais vers la quête de la valeur !

Dire qu’Apex Energies a réussi avec brio son année 2023, relève volontiers de l’euphémisme. La montée en régime de la société héraultaise rachetée en 2022 par le fonds australien Macquarie Asset Management a été tout simplement marquée du sceau de la performance et confirme le savoir-faire de l’entreprise sur l’ensemble des sujets qui épousent l’énergie solaire et les bâtiments de toutes sortes. Une vraie ingénierie développée en interne depuis des années…

Un bâtiment agricole solaire construit par jour

En effet, dans sa spécialité, les bâtiments agricoles et autres hangars, Apex Energies a quasiment doublé la puissance installée avec désormais l’échelon des 100 MW atteint sur une année pour plus de trois cents bâtiments construits. « Ce nombre de trois cents bâtiments neufs est significatif. Cela représente plus d’un bâtiment érigé par jour ouvrable. Développer 100 MW avec trois cents projets, c’est une vraie prouesse technique qui demande beaucoup de rigueur. Sécuriser les baux est une chose, faire sortir les projets de terre en est une autre. Les équipes construction/développement/financement n’ont pas chômé. Il faut dire que tous ces projets sont développés en tiers investissement, ce qui montre également la robustesse de notre actionnaire qui a réinjecté des fonds propres cette année en confiance. Tout cela fait d’Apex Energies un acteur singulier sur le marché » souligne non sans fierté Bertrand Dellinger. Il faut dire qu’Apex Energies dispose d’une forte capacité à standardiser les process et fait part de beaucoup d’innovations dans la façon de financer, notamment par grappes de projets. Ces bâtiments agricoles couplés au solaire sont soumis à l’arrêté S21en revente totale d’électricité au réseau. « En ces temps de crise du monde agricole, Apex Energies apporte des solutions aux agriculteurs et leur permet de se doter gratuitement d’un espace de stockage pour travailler dans de meilleures conditions. L’énergie solaire est incontestablement une des réponses, parmi d’autres, à cette crise » analyse le Président. Au-delà de ces 100 MW de hangars agricoles, Apex Energies a développé une vingtaine de MW soit une cinquantaine de projets sur des bâtiments déjà existants ou en ombrières. La majorité de ces projets soit plus de 70% sont en autoconsommation ; le modèle dominant aujourd’hui pour permettre aux PME de stabiliser les coûts de l’énergie sur 20 ou 30 ans.

« Le sol en relais de croissance »

Pour les perspectives 2024, Apex Energies annonce une croissance continue mais cependant moins marquée qu’en 2023 qui a été une année exceptionnelle. Parmi les relais de croissance, les ombrières poussées par la réglementation devraient prendre encore davantage leur envol et afficher des puissances supérieures de plusieurs MW contre quelques centaines de kWc ces dernières années. Apex Energies est très légitime sur ce sujet et dispose d’une indéniable expérience. Le sol est également en ligne de mire chez Apex Energies notamment sur des petites surfaces de 1 hectare dans une logique guichet ouvert dans la limite du MW. « On en parle depuis 18 mois. On attend de ces projets qu’ils se réalisent plus vite mais nous craignons aussi les effets d’annonces. Les délais restent longs versus le processus d’accélération mis en place. Les zigzags dans la gestion des tarifs, entre gel et dégressivité, les stop&go incessants finissent encore et toujours par créer des tensions » déplore Bertrand Dellinger qui a d’ores et déjà initié un renforcement de ses équipes « sol ». En matière d’agrivoltaïsme, Apex Energies jouera la carte de l’opportunisme et de la prospection au cœur des territoires, l’ADN de l’entreprise. Apex Energies étudie ainsi de nombreuses pistes pour notamment trouver de nouveaux débouchés en combinant les usages ; couvrir des routes, des canaux, des bassins de piscicultures, des parcours à volailles ou des volières… Des concepts à la croisée des ombrages à destination du bien-être animal et de la production d’électricité verte !

« Faire progresser notre « pipe » en qualité et en valeur avec l’apport de S&H »

« Notre ambition sur 2024 est également de faire progresser notre « pipe » en qualité et en valeur plutôt qu’en termes de volumes. Nous allons affiner et sécuriser notre sélection plus en amont en étant vigilant, pour se donner plus de chance de convertir les projets, avec un taux de transformation plus élevé » poursuit Bertrand Dellinger. Cette stratégie de recherche de la valeur s’est concrétisée avec l’achat en début d’année 2024, du développeur et apporteur d’affaires S&H Atlantique qui a fait son entrée dans le giron d’Apex Energies. Installé à Bordeaux, S&H, une vingtaine de salariés, déploie depuis des années ses efforts commerciaux sur toute la France. L’entreprise bordelaise a acquis une expertise dans la sécurisation du foncier, de promesses de bail en signatures de permis de construire, unanimement reconnue. « Ce mariage avec S&H est le signe de notre volonté à sélectionner qualitativement nos entrées dans le pipeline, d’être plus performants dans la transformation des possibles en probables » conclut Bertrand Dellinger. Pour Apex Energies, 2024 devrait donc être l’année de la maturité et d’une croissance soutenue mais contrôlée qui n’exclut pas l’innovation et la quête de nouveautés. Des caractéristiques d’une entreprise solide, réactive et en phase avec son marché et dont les effectifs devraient gonfler d’une trentaine de personnes supplémentaires…