SerenySun signe un partenariat majeur avec Amundi Immobilier

Spécialiste des communautés d’énergie renouvelable, SerenySun a été retenue par Amundi Immobilier, acteur européen de référence de l’investissement durable, pour contribuer au vaste programme national visant à solariser plus de 80 bâtiments et à y intégrer panneaux photovoltaïques, ombrières de parking et bornes de recharge pour véhicules électriques. Une opération d’envergure qui renforce l’essor de l’énergie locale !

À l’issue de la consultation menée par Amundi Immobilier, trois pools d’opérateurs ont été sélectionnés pour déployer ces solutions énergétiques bas carbone mêlant autoconsommation individuelle et collective. SerenySun, en collaboration avec E-Totem pour la partie IRVE, est lauréate d’un lot qui porte sur 13 projets de communautés d’énergie, représentant 20,5 MWc de puissance installée et répartis sur l’ensemble du territoire national. Ce partenariat s’inscrit dans un modèle en tiers-investissement qui permet à Amundi Immobilier d’accélérer la décarbonation de son patrimoine dès 2026 mais également de renforcer la performance durable de ses actifs et leur attractivité pour les locataires.

Un partenariat structurant pour le changement d’échelle de l’énergie partagée

Aux côtés d’Amundi Immobilier, SerenySun va déployer des solutions d’énergie renouvelable sur des parcs d’activités, centres commerciaux et immeubles tertiaires, avec une production autoconsommée directement sur site. L’entreprise assure également la création et la gestion de communautés de consommateurs pour partager localement le surplus d’énergie avec les acteurs à proximité. La mise en place des infrastructures de recharge sera, quant à elle, pilotée par e-Totem.

“Vers un immobilier plus durable et plus performant”

Ce programme d’envergure traduit la volonté d’Amundi Immobilier d’ancrer durablement des pratiques bas carbone dans la gestion de son patrimoine, tout en rejoignant l’ambition de SerenySun : rendre l’énergie locale accessible, fiable et créatrice de valeur pour les bâtiments et pour les territoires qu’ils irriguent. “Nous sommes très fiers de la confiance qu’Amundi Immobilier nous accorde. Collaborer avec un acteur majeur du secteur immobilier est une belle reconnaissance de notre expertise. Ce partenariat nous permet de déployer des solutions d’énergie locale au cœur des actifs immobiliers et d’accélérer, ensemble, la transition vers un immobilier plus durable et plus performant” s’enthousiasme Donald François, Président de SerenySun.