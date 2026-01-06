DÃ©cathlon, Ã  fond le photovoltaÃ¯que !

DÃ©cathlon fait confiance au Groupe Solstyce pour la conception et le dÃ©ploiement de 28 infrastructures photovoltaÃ¯ques, rÃ©parties sur 22 de ses sites franÃ§ais. Ce projet sâ€™inscrit dans la dÃ©marche de transition Ã©nergÃ©tique de DÃ©cathlon, visant la rÃ©duction de son empreinte carbone et la conformitÃ© rÃ©glementaire (DÃ©cret tertiaire, loi LOM ou encore loi APER). La stratÃ©gie RSE de DÃ©cathlonÂ : une ambition ancrÃ©e dans le tempsÂ !

Depuis octobre 2024, le Groupe Solstyce, prÃ©sent Ã travers ses 9 agences rÃ©gionales, accompagne DÃ©cathlon dans le dÃ©ploiement de ses centrales solaires. Dans ce cadre, le Groupe Solstyce a dÃ©jÃ dÃ©ployÃ© : 28 points de revente dâ€™Ã©lectricitÃ©, dont 11 spÃ©cifiquement dÃ©diÃ©s Ã lâ€™autoconsommation.

DÃ©ploiement des centrales solaires totalisant plus de 6 MW

Chaque installation bÃ©nÃ©ficie dâ€™un suivi personnalisÃ©, avec une expertise sur sites occupÃ©s, garantissant la continuitÃ© des activitÃ©s pendant les travaux. Les projets qui totalisent 6,2 MW de puissance sont ainsi conÃ§us comme des solutions sur mesure, prenant en compte les toitures aux inclinaisons particuliÃ¨res (shed) et contraintes architecturales, lâ€™adaptation du systÃ¨me dâ€™intÃ©gration pour chaque site et la connaissance locale pour respecter lâ€™environnement et les spÃ©cificitÃ©s rÃ©gionales. Le Bureau dâ€™Ã©tudes interne du Groupe Solstyce joue un rÃ´le indispensable dans le dÃ©veloppement de ces projets, en concevant des solutions techniques adaptÃ©es et en capitalisant sur lâ€™expÃ©rience acquise. Â« La mission du Groupe Solstyce est dâ€™accompagner nos clients dans la dÃ©carbonation de leurs activitÃ©s, en conciliant performance Ã©conomique et rÃ©silience environnementale. En travaillant avec DÃ©cathlon, nous partageons des valeurs communes et nous contribuons ensemble Ã cette dynamique de transition Ã©nergÃ©tique Â» prÃ©cise Guillaume David, PrÃ©sident du Groupe Solstyce.

Financement, Ã©tanchÃ©itÃ© toitures et photovoltaÃ¯que

Â Pour DÃ©cathlon, le Groupe Solstyce dÃ©ploie deux de ses cinq solutions, Ã savoir le photovoltaÃ¯que via la conception et lâ€™installation de centrales solaires adaptÃ©es Ã chaque site ainsi que lâ€™Ã©tanchÃ©itÃ© en matiÃ¨re de rÃ©fection des toitures pour assurer la longÃ©vitÃ© des bÃ¢timents et des installations. Ces solutions sont soutenues par le pilier stratÃ©gique du financement, permettant Ã DÃ©cathlon de sâ€™engager dans la transition Ã©nergÃ©tique tout en prÃ©servant sa trÃ©sorerie. Dans ce cadre, le Groupe Solstyce a mobilisÃ© 7,9 Mâ‚¬ en CAPEX (dÃ©penses d’investissement d’une entreprise capitalisÃ©es au bilan), avec lâ€™appui de la Banque Populaire AURA, et coordonnÃ© la conception, la mise en Å“uvre et lâ€™exploitation des infrastructures, incluant un levÃ©e de fonds et la sÃ©curisation des ressources, un montage juridique via la crÃ©ation des sociÃ©tÃ©s de projet et pour finir la mise en Å“uvre et lâ€™exploitation des infrastructures. Â« Jâ€™ai pu constater que la collaboration avec DÃ©cathlon repose sur la confiance et lâ€™Ã©change. Cette relation nous a permis de concevoir des solutions adaptÃ©es aux spÃ©cificitÃ©s de chaque site, dans une logique de cocrÃ©ation et de long terme Â» souligne JÃ©rÃ©mie Berteaux, Chef de projet dÃ©veloppement â€“ Solution financement du Groupe Solstyce.

Des convictions communes, un horizon prometteur

Au-delÃ de la conformitÃ© rÃ©glementaire, DÃ©cathlon France souhaite agir concrÃ¨tement pour le climat. Lâ€™enseigne a ainsi fait confiance au Groupe Solstyce, opÃ©rateur de la transition Ã©nergÃ©tique, pour lâ€™accompagner dans cette dÃ©marche. DÃ©cathlon affirme une ambition forte en matiÃ¨re de responsabilitÃ© sociÃ©tale et environnementale. Ã€ court terme, le Groupe sâ€™engage Ã rÃ©duire ses Ã©missions de gaz Ã effet de serre de 42 % dâ€™ici 2030 par rapport Ã 2021. Ã€ long terme, Decathlon Â atteindre la neutralitÃ© carbone dâ€™ici 2050, conformÃ©ment aux objectifs de lâ€™Accord de Paris. DÃ©cathlon vise 100% dâ€™Ã©nergies renouvelables, Ã travers un mix de production on-site, off-site et d’achats de garanties d’origine. En favorisant cette approche, DÃ©cathlon renforce son indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique et sâ€™inscrit dans une dÃ©marche durable et responsable. Â«Â Le dÃ©veloppement de tels projets intÃ¨gre des paramÃ¨tres complexes et variÃ©s, a fortiori en site occupÃ©. Le partenariat avec le Groupe Solstyce trouve sa force dans la capacitÃ© des Ã©quipes Ã assimiler et Ã s’adapter Ã cette complexitÃ©Â Â» conclut Pierre Fahy, Energy Manager Decathlon.Bas du formulaire Une dynamique qui sâ€™inscrit dans une ambition commune de transition Ã©nergÃ©tiqueÂ !

EncadrÃ©Â

Chiffres clÃ©s du projetÂ :