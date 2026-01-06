Brioche Pasquier, campagnarde et solaire !

Leader de la viennoiserie et acteur majeur de la pÃ¢tisserie et de la panification sÃ¨che, le Groupe Brioche Pasquier renforce sa stratÃ©gie de dÃ©veloppement des EnR et sÃ©curise son avenir Ã©nergÃ©tique en investissant dans le photovoltaÃ¯que sur son site des Cerqueux, siÃ¨ge social de lâ€™entreprise. Autour dâ€™un engagement clair : dÃ©velopper lâ€™autoconsommationÂ !

DÃ©jÃ engagÃ© dans une rÃ©flexion sur la transition Ã©nergÃ©tique, le groupe a accÃ©lÃ©rÃ© sa dÃ©marche afin de rÃ©pondre aux obligations rÃ©glementaires visant Ã augmenter la part dâ€™Ã©nergie verte dans les entreprises. Pasquier sâ€™est ainsi fixÃ© un objectif ambitieux : produire 10 % de son Ã©lectricitÃ© sur site dâ€™ici 2030. En 2024, ce cap sâ€™est concrÃ©tisÃ© par la mise en Å“uvre dâ€™un vaste plan photovoltaÃ¯que incluant plusieurs chantiers. Les nouvelles installations en toiture et en ombriÃ¨re sur le site des Cerqueux sâ€™inscrivent pleinement dans cette dynamique. Lâ€™Ã©lectricitÃ© produite sera intÃ©gralement consommÃ©e sur place, contribuant Ã sÃ©curiser une partie de lâ€™approvisionnement du site tout en anticipant la hausse du coÃ»t des Ã©nergies. Le raccordement a par ailleurs Ã©tÃ© conÃ§u pour alimenter lâ€™ensemble des bÃ¢timents du site.

Un dÃ©fi technique relevÃ© par IEL : Ã©quiper un bÃ¢timent ICPE intÃ©grÃ© Ã une boucle HTA

Pour rÃ©pondre Ã un besoin de stockage, Pasquier prÃ©voyait la construction dâ€™un nouveau bÃ¢timent dÃ©diÃ© Ã lâ€™entreposage de marchandises. Lâ€™entreprise a saisi cette opportunitÃ© pour y intÃ©grer une production solaire, sollicitant dÃ¨s le dÃ©part lâ€™expertise dâ€™IEL (Initiatives et Energies Locales). Le principal dÃ©fi rÃ©sidait dans la nature du bÃ¢timent : un transstockeur abritant plus de 5 000 palettes les produits finis avant dÃ©part chez les clients, soumis Ã des exigences assurantielles et rÃ©glementaires Ã©levÃ©es. IEL a su concevoir une solution innovante et sÃ©curisÃ©e conforme aux contraintes ICPE.

Lâ€™installation rÃ©pond notamment aux exigences de non-propagation du feu en toiture (BRoof T3) et bÃ©nÃ©ficie dâ€™un systÃ¨me de supervision avancÃ©e SolarEdge assurant un suivi continu des donnÃ©es Ã©lectriques et thermiques, avec arrÃªt automatique en cas dâ€™anomalie. AprÃ¨s validation par le SDIS et les assureurs, la centrale photovoltaÃ¯que â€“ dâ€™une puissance de 560 kWc â€“ a Ã©tÃ© mise en service. Son intÃ©gration Ã la boucle haute tension du site a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©e en collaboration avec ENEDIS et lâ€™entreprise Le Du, partenaire dâ€™IEL.

Pasquier et IEL : une collaboration fondÃ©e sur la confiance

Suite Ã la mise en service rÃ©ussie, IEL accompagne dÃ©sormais Pasquier dans la maintenance et le suivi de lâ€™installation. Un contrÃ´le annuel sur site complÃ¨tera la surveillance Ã distance, permise par un logiciel mÃ©tier offrant une visibilitÃ© en temps rÃ©el sur la production et lâ€™Ã©tat du parc photovoltaÃ¯que. Â« Dans le cadre de notre politique dâ€™engagement sociÃ©tal, nous travaillons Ã rÃ©duire notre consommation dâ€™Ã©nergie au quotidien, mais aussi Ã dÃ©velopper la part de notre consommation en Ã©nergies renouvelable. Ainsi, nous avons pour objectif dâ€™atteindre 10% dâ€™autoconsommation dâ€™ici 2030 via la mise en place de panneaux photovoltaÃ¯ques au sol, sur les parkings et les toitures. Pour atteindre cet objectif, les Ã©quipes dâ€™IEL nous ont accompagnÃ©s sur la mise en place du projet sur notre site des Cerqueux. Ils ont apportÃ© une expertise dÃ©terminante face aux contraintes de notre bÃ¢timent et ont pris en charge lâ€™ensemble des dÃ©marches administratives, souvent complexes, notamment avec ENEDIS et les obligations rÃ©glementaires Â» commente un responsable du Groupe Brioche Pasquier. Et Et la direction dâ€™IEL de conclureÂ : Â« Nous sommes fiers dâ€™avoir menÃ© Ã bien ce projet avec un acteur majeur de lâ€™agroalimentaire. Cette installation dÃ©montre notre capacitÃ© Ã relever des dÃ©fis techniques : mÃªme un bÃ¢timent ICPE peut accueillir une solution photovoltaÃ¯que en autoconsommation. Câ€™est une vÃ©ritable opportunitÃ© pour les industriels souhaitant rÃ©duire leur dÃ©pendance au rÃ©seau public. Â»

EncadrÃ©

Chiffres clÃ©s

RentabilitÃ© du projet : moins de 10 ans, avec un coÃ»t de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite infÃ©rieur Ã 10câ‚¬/kWh.

Puissance installÃ©e : 560 kWc

Production annuelle estimÃ©e : 600 MWh