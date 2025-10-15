SerenySun, pionnier des communautÃ©s locales dâ€™Ã©nergie, sâ€™inscrit dans une dynamique portÃ©e par lâ€™Ã©volution rÃ©glementaire

BasÃ©e en rÃ©gion Sud, SerenySun poursuit son dÃ©ploiement national de projets dâ€™autoconsommation collective. Lâ€™entreprise a accÃ©lÃ©rÃ© la crÃ©ation de nouvelles communautÃ©s dâ€™Ã©nergie partout en France, en pilotant des projets dâ€™envergure â€” du financement Ã la gestion â€” au service des collectivitÃ©s, des amÃ©nageurs et des acteurs privÃ©s. ConÃ§ues pour rÃ©pondre Ã la diversitÃ© des besoins urbains et pÃ©riurbains, ces initiatives favorisent une large mixitÃ© de consommateurs, jusquâ€™aux particuliers, et contribuent Ã ancrer durablement les circuits courts de lâ€™Ã©nergie dans les territoires.

CrÃ©Ã©e en 2018 et implantÃ©e dans la rÃ©gion Sud, SerenySun sâ€™impose aujourdâ€™hui comme un acteur de rÃ©fÃ©rence dans la crÃ©ation, le financement et lâ€™animation de communautÃ©s locales dâ€™Ã©nergie renouvelable sur lâ€™ensemble du territoire. Forte de son expertise dans lâ€™autoconsommation collective, de ses solutions clÃ©s en main pour un dÃ©veloppement de A Ã Z et de son modÃ¨le dâ€™affaires en tiers-investissement, lâ€™entreprise accompagne les territoires – collectivitÃ©s, entreprises et citoyens - dans lâ€™accÃ¨s Ã une Ã©lectricitÃ© verte, locale et partagÃ©e.

Â«Â DÃ©mocratiser lâ€™accÃ¨s Ã lâ€™Ã©nergie verte et locale partout en FranceÂ Â»

Avec dÃ©jÃ 4 communautÃ©s dâ€™Ã©nergie actives reprÃ©sentant 2 MWc de puissance installÃ©e et 2,25 GWh de production annuelle, SerenySun accÃ©lÃ¨re fortement son dÃ©veloppement. Seize nouvelles communautÃ©s sont actuellement en travaux, soit 8,5 MWc supplÃ©mentaires qui seront mis en service dâ€™ici fin 2025, tandis quâ€™une quinzaine dâ€™autres sont en phase de dÃ©veloppement pour atteindre 17 MWc en 2026. Au total, lâ€™entreprise prÃ©voit ainsi 35 communautÃ©s dÃ©ployÃ©es sur le territoire Ã lâ€™horizon 2026, reprÃ©sentant 27,5 MWc et 33,5 GWh de production annuelle â€” lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique de prÃ¨s de 8 400 foyers (hors chauffage). De nombreux projets sont Ã©galement Ã lâ€™Ã©tude pour porter cette capacitÃ© Ã 60 MWc dâ€™ici 2028, confirmant lâ€™ambition de SerenySun dâ€™ancrer durablement les circuits courts de lâ€™Ã©nergie dans les territoires. Donald FranÃ§ois, PrÃ©sident de SerenySun, souligne, â€œJe suis convaincu que la transition Ã©nergÃ©tique ne pourra se faire sans un ancrage territorial fort, jâ€™ai fondÃ© SerenySun pour accompagner les territoires dans leur autonomie Ã©nergÃ©tique. Notre ambition est claire : dÃ©mocratiser lâ€™accÃ¨s Ã lâ€™Ã©nergie verte et locale partout en France.”

Une croissance soutenue dans un contexte rÃ©glementaire en mutation

Le dÃ©veloppement de SerenySun sâ€™inscrit dans un contexte lÃ©gislatif en constante Ã©volution, qui encourage lâ€™essor de montages juridiques innovants au service de la transition Ã©nergÃ©tique. Parmi eux, le contrat de concession appliquÃ© au photovoltaÃ¯que constitue un levier majeur : il permet aux collectivitÃ©s de confier la solarisation de leurs infrastructures Ã un opÃ©rateur spÃ©cialisÃ©, sans investissement initial, tout en assurant une alimentation locale en Ã©lectricitÃ© verte Ã coÃ»t maÃ®trisÃ©. Ce modÃ¨le va au-delÃ du simple cadre patrimonial en offrant la possibilitÃ© de partager lâ€™Ã©nergie produite avec dâ€™autres acteurs du territoire – entreprises, commerces, particuliers, associations – et ainsi de favoriser une rÃ©partition plus Ã©quitable de la valeur crÃ©Ã©e. Par ailleurs, lâ€™arrÃªtÃ© du 8 mars 2025 marque une Ã©volution notable des rÃ¨gles encadrant lâ€™autoconsommation collective. Il Ã©tend dÃ©sormais le pÃ©rimÃ¨tre de mutualisation de lâ€™Ã©nergie Ã lâ€™ensemble du territoire dâ€™une commune ou dâ€™une intercommunalitÃ©, dÃ¨s lors que la production est destinÃ©e Ã des sites publics. Cette avancÃ©e rÃ©glementaire ouvre la voie Ã des projets territoriaux plus ambitieux et mieux intÃ©grÃ©s aux besoins locaux. Dans ce contexte, malgrÃ© des signaux parfois contrastÃ©s Ã lâ€™Ã©chelle nationale concernant lâ€™avenir de la filiÃ¨re photovoltaÃ¯que, la dynamique reste forte sur le terrain. Les collectivitÃ©s territoriales, en lien avec les citoyens, poursuivent leur engagement en faveur de modÃ¨les Ã©nergÃ©tiques dÃ©centralisÃ©s et durables.