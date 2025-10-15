EDP inaugure son premier parc solaire intÃ©grant lâ€™Ã©levage en Europe, et câ€™est en Italie que cela se passe

La centrale situÃ©e Ã Salerne, en Italie, associe la production dâ€™Ã©nergie renouvelable Ã un Ã©levage durable et peut produire plus de 17 GWh dâ€™Ã©nergie propre par an, soit de quoi alimenter environ 6 500 foyers.

EDP vient dâ€™inaugurer Ã Monti di Eboli, sa premiÃ¨re centrale photovoltaÃ¯que europÃ©enne conÃ§ue pour une utilisation en coactivitÃ© agricole et solaire. SituÃ© dans le sud-ouest de lâ€™Italie, dans la province de Salerne (Campanie), ce projet dÃ©montre que la production dâ€™Ã©nergie renouvelable peut coexister avec les pratiques traditionnelles de gestion des terres, contribuant Ã la fois Ã la production locale dâ€™Ã©nergie propre et Ã une utilisation durable des terrains.

7 200 tonnes dâ€™Ã©missions de COâ‚‚ Ã©vitÃ©es chaque annÃ©e

Avec une capacitÃ© installÃ©e de 10 MWc, lâ€™installation intÃ¨gre des structures photovoltaÃ¯ques mobiles qui optimisent la production dâ€™Ã©nergie en ajustant lâ€™orientation des panneaux en fonction du soleil. PrÃ¨s de 17 000 modules produisent environ 17 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© propre par an, ce qui reprÃ©sente la consommation dâ€™environ 6 500 foyers, tout en Ã©vitant plus de 7 200 tonnes dâ€™Ã©missions de COâ‚‚ chaque annÃ©e. Le site sert Ã©galement de terrain de pÃ¢turage pour environ 250 brebis, qui contribuent naturellement au contrÃ´le de la vÃ©gÃ©tation sous les panneaux. Cela rÃ©duit le recours Ã la tonte mÃ©canique, diminue les coÃ»ts dâ€™exploitation et amÃ©liore la durabilitÃ© du site. En retour, les animaux bÃ©nÃ©ficient de zones ombragÃ©es qui rÃ©duisent leurs besoins en eau et permettent de maintenir la couverture herbeuse en pÃ©riode de sÃ©cheresse, crÃ©ant ainsi un systÃ¨me Ã©quilibrÃ© entre production dâ€™Ã©nergie et agriculture.

Â«Â La transition Ã©nergÃ©tique peut â€“ et doit â€“ aller de pair avec lâ€™agriculture et le dÃ©veloppement ruralÂ Â»

EDP Ã©tend cette approche, qui associe actifs de production renouvelable et pÃ¢turage, dans toute lâ€™Europe, avec de nouveaux projets intÃ©grant le pÃ¢turage ou lâ€™usage agricole dÃ©jÃ en prÃ©paration en Italie, en France et en Allemagne. Â« Monti di Eboli est la premiÃ¨re centrale solaire Ã grande Ã©chelle dâ€™EDP en Europe intÃ©grant le pÃ¢turage. Elle constitue un exemple concret de notre capacitÃ© Ã innover dans la conception de nos projets renouvelables. Notre vision dÃ©passe la simple production dâ€™Ã©lectricitÃ© propre : il sâ€™agit de dÃ©velopper des solutions Ã©nergÃ©tiques qui fonctionnent en harmonie avec les Ã©conomies locales, protÃ¨gent les ressources naturelles et crÃ©ent une valeur durable pour les communautÃ©s. En associant une technologie solaire de pointe Ã une utilisation durable des terres, nous dÃ©montrons que la transition Ã©nergÃ©tique peut â€“ et doit â€“ aller de pair avec lâ€™agriculture et le dÃ©veloppement rural. Â», souligne Miguel Stilwell dâ€™Andrade, PDG dâ€™EDP.

EncadrÃ©

EDP en ItalieÂ

Dans le cadre de son plan dâ€™investissement local, EDP, via EDP Energia Italia, va Ã©galement installer des centrales solaires dÃ©centralisÃ©es dans deux Ã©coles publiques de la province de Salerne. Ces systÃ¨mes, dâ€™une capacitÃ© totale de 0,2 MWc, produiront plus de 300 MWh annuels, permettant aux Ã©tablissements de couvrir partiellement leurs besoins Ã©lectriques grÃ¢ce Ã de lâ€™Ã©nergie propre produite localement. PrÃ©sente en Italie depuis 2010, EDP exploite aujourdâ€™hui prÃ¨s de 600 MW de projets Ã©oliens et solaires Ã grande Ã©chelle dans tout le pays. Depuis 2019, lâ€™entreprise sâ€™est Ã©galement dÃ©veloppÃ©e dans la production dÃ©centralisÃ©e pour les clients professionnels, avec une capacitÃ© contractÃ©e de 150 MWc.