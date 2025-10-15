Lâ€™Espagne au bord dâ€™un nouveau black-out : de lâ€™incapacitÃ© Ã  synchroniser les donnÃ©es de capteurs en temps rÃ©el

Le rÃ©seau Ã©lectrique espagnol (REE) vient de rÃ©clamer en urgence une modification de ses procÃ©dures pour pouvoir intervenir plus rapidement en cas dâ€™oscillations de tension, afin dâ€™Ã©viter des dÃ©connexions en cascade comme celles qui ont plongÃ© la pÃ©ninsule dans le noir en avril dernier. Cette demande nâ€™est pas anodine. Elle traduit une rÃ©alitÃ© : le rÃ©seau ne manque pas de puissance, il manque de rÃ©activitÃ©. Autrement dit, le danger ne vient plus de la production, mais de lâ€™incapacitÃ© Ã traiter et synchroniser les donnÃ©es de capteurs en temps rÃ©el. Coupables dÃ©signÃ©es, les Ã©nergies renouvelables ne sont en rien responsables de ces black-out potentiels.

Â« Dans un systÃ¨me aussi tendu, quelques secondes de retard dans la dÃ©tection dâ€™une surtension peuvent suffire Ã enclencher une rÃ©action en chaÃ®ne. Sans flux de donnÃ©es instantanÃ©, impossible de stabiliser le rÃ©seau, de basculer sur une source de secours ou dâ€™activer les productions conventionnelles en renfort des Ã©nergies renouvelables Â» analyse Niki Hubaut, Country Leader France chez Confluent. Lâ€™Espagne illustre ici un basculement mondial : nos infrastructures critiques sont devenues des systÃ¨mes de donnÃ©es avant dâ€™Ãªtre des systÃ¨mes physiques. Capteurs IoT, centrales, relais, sources renouvelables… tout Ã©met des signaux, mais tant que ces signaux ne circulent pas instantanÃ©ment, le pilotage reste aveugle.