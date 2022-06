SerenySun Energies réalise une levée de fonds de près de 1 million d’euros

SerenySun, start-up aixoise spécialisée dans les circuits courts de l’énergie, vient d’intégrer de nouveaux investisseurs. Avec une levée de fonds de près de 1 million d’euros, l’entreprise fondée en 2018 par Donald François est aujourd’hui déterminée face aux défis à relever pour accélérer la transition énergétique. Son axe de développement : l’autoconsommation collective !

SerenySun vient de réaliser une levée de fonds de près de 1 million d’euros, de quoi mener à bien son ambition, à savoir produire de l’énergie décarbonée et la consommer localement, au plus près des lieux de vie. L’entreprise fondée par Donald François, entrepreneur fermement décidé à œuvrer pour la transition énergétique, s’est donné pour mission de rendre accessible à tous l’énergie verte locale.

Le concept innovant de SerenySun repose sur le développement des circuits courts de l’énergie et s’appuie pour cela sur la création de communautés d’énergie renouvelable intégrant le principe de l’autoconsommation collective, avec l’ambition de produire localement 30 à 50 % des besoins en énergie. L’énergie verte produite localement est partagée entre les acteurs du territoire, qu’ils soient des collectivités, des particuliers ou des professionnels, avec pour seule condition d’être situés à proximité du site de production, conformément à la loi Énergie Climat (2019). Dans un contexte d’urgence climatique, renforcé par la crise énergétique de ces derniers mois, la communauté d’énergie renouvelable constitue une alternative particulièrement intéressante pour la résilience des territoires. Choisir l’énergie verte locale et participer à un projet d’autoconsommation collective permet non seulement d’agir en faveur de la transition mais également de maîtriser ses dépenses énergétiques dans le temps.

Cette levée de fonds constitue un véritable accélérateur pour servir les ambitions de SerenySun. Elle va lui permettre de poursuivre le développement de sa plateforme technologique (SerenyCloud Microgrid Ready, l’intelligence artificielle au service de la transition énergétique) et de renforcer son équipe technique et commerciale afin de faire émerger de nouvelles communautés d’énergie renouvelable. Donald François, CEO fondateur de SerenySun, explique : “ L’offre de SerenySun s’adresse à la fois aux citoyens, aux entreprises et aux collectivités. Réunis en communauté d’énergie renouvelable, ces publics ont des besoins différents, complémentaires et c’est ce qui rend ces projets pertinents. Cette complémentarité d’usage permet d’optimiser la consommation de l’énergie produite. ”

De nouveaux actionnaires et le soutien de BPI France

Cette levée de fonds rassemble des capitaux en provenance de plusieurs sources, et notamment de deux nouveaux actionnaires, acteurs avertis de l’énergie et de la transition, qui ont été convaincus par le modèle. Myriam Maestroni a acquis une connaissance approfondie à la tête de plusieurs sociétés d’énergie en Europe comme Dyneff, Agip et Primagaz avant la création d’Economie d’Energie, une entreprise leader dans la conception et la mise en œuvre de nouveaux business models requis dans le domaine de la transition énergétique. Luc Poyer est président du conseil d’administration de McPhy, l’un des principaux fabricants d’équipements pour l’hydrogène dans l’UE. Luc Poyer a également fondé France Nouvelles Energies, une société spécialisée dans la promotion de solutions innovantes en matière d’empreinte carbone pour les entreprises et les ménages.

Aux capitaux apportés par ces nouveaux s’actionnaires s’ajoute le soutien de BPI France. En effet, après avoir été lauréate du troisième volet du programme d’investissements d’avenir (PIA3) en faveur des « territoires d’innovation », SerenySun vient d’obtenir un prêt d’amorçage de la part de la banque publique d’investissement. Enfin, forts de ces soutiens et de la confiance qui leur est accordée, les associés fondateurs ont également renforcé leur participation dans la société en apportant des capitaux supplémentaires.

Un projet démonstrateur en service et de nombreux projets à l’étude

La communauté SerenyCalas développée sur la commune de Cabriès-Calas (13) poursuit sa montée en charge. Projet d’autoconsommation collective sans précédent, il s’agit de la plus importante opération de ce type en France. Après la mise en service d’une première centrale photovoltaïque, l’autoconsommation collective permet depuis février 2022 de fournir une énergie verte locale à un groupe scolaire et plus de 50 foyers et commerçants (à terme près de 140). La deuxième centrale sera inaugurée dans les prochaines semaines. SerenySun ne compte pas en rester là. Son concept innovant de communauté d’énergie renouvelable intéresse nombre de collectivités et d’entreprises (une trentaine de projets à l’étude) convaincues d’agir maintenant pour accélérer la transition énergétique, mais aussi pour lutter à court terme contre la hausse des prix de l’énergie. Les collectivités locales prennent conscience qu’il est temps de s’engager dans la production et le partage d’énergie renouvelable au profit de leur territoire, de leurs administrés et des acteurs économiques locaux. Les entreprises, quant à elles, savent que la production locale d’énergie contribue à leur ancrage territorial, leurs ambitions RSE et répond à l’inflation des prix de l’énergie. “ Notre modèle de communauté d’énergie renouvelable réconcilie les enjeux économiques, environnementaux et sociétaux, c’est pourquoi SerenySun propose de l’étendre à des communes partout en France, des entreprises, des territoires ” conclut Patrice Gérardin, associé et co-fondateur.

Encadré

Infos clés de SerenySun Energies

Création en 2018 par Donald François

SerenyCalas, première communauté d’EnR en service sur la commune de Cabriès-Calas

Des partenaires majeurs : Région Sud, BPI France, Technopôle de l’environnement Arbois Méditerranée, Energie partagée, Capenergies