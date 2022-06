Le Groupe ARMOR fÃªte ses 100 ans et dÃ©voile sa nouvelle stratÃ©gie tournÃ©e vers lâ€™avenir

En 2022, ARMOR fête ses 100 ans ! L’occasion pour l’ETI industrielle d’origine nantaise d’opérer un lifting de son identité au travers d’un logo et d’une charte graphique modernisés et de désormais prendre l’appellation d’« ARMOR GROUP », accolée à une nouvelle base line – « We manufacture vital components ». Le solaire organique y prend sa part !

Fortement symboliques, ces changements reflètent une transformation profonde du groupe soutenue par de nombreux investissement, avec comme ambition de préparer les 100 prochaines années !

2010 : développement de l’activité films photovoltaïques organiques (OPV) ASCAâ

100 ans ! Fondée en 1922, l’entreprise originellement connue sous le nom « Galland et Brochard » entendait répondre aux besoins croissants en papier carbone. L’activité prend rapidement une dimension industrielle et une usine est inaugurée sur le site de Chantenay en 1956. ARMOR développe d’abord des rubans encrés pour machines à écrire puis des rouleaux de fax. En 1983, la société est la première en Europe à se doter de la technologie Transfert Thermique. L’année 1990 voit naître une nouvelle usine à la Chevrolière qui, depuis lors, a plus que doublé de taille. Les années 1990 seront également témoins des premiers investissements dans l’activité de cartouches remanufacturées au Maroc. Le groupe s’internationalise à l’aube des années 2000, au travers de la création de nombreuses filiales en Asie, en Afrique et en Amérique. 2010 marquera un point de départ pour les activités de diversification du groupe qui seront communément désignées comme les « New Techs » : films photovoltaïques organiques (OPV) ASCAâ, puis en 2015, ARMOR Battery Films qui produit des collecteurs enduits pour batteries et supercapacités, et dernièrement en 2018 KIMYA, activité dédiée à l’impression 3D.

ARMOR GROUP, un industriel solidement enraciné … leader mondial du photovoltaïque organique

En 100 ans, le groupe a fortement grandi et s’est diversifié. En 2022, il compte 42 implantations dont 26 sites industriels, logistiques et centres de recherche dans le monde, emploie 2 450 collaborateurs (dont 780 en France) et génère un chiffre d’affaires de 403 M€ (2021). Au travers de ses filiales, ARMOR GROUP est n°1 mondial du ruban Transfert Thermique, leader européen des services et des consommables d’impression durables et leader mondial du photovoltaïque organique. « Disposant de leaderships incontestables, notre nouvelle base line – We manufacture vital components – est le symbole de notre rôle d’industriel partenaire, solide et fiable, qui fabrique des composants clés pour l’industrie et pour l’avenir de la planète. » commente Hubert de Boisredon, Président-Directeur général d’ARMOR GROUP. … qui prépare l’avenir Loin de se reposer sur ses acquis, ARMOR GROUP se concentre sur l’avenir en continuant d’investir et d’innover. « Dans les années à venir, nous allons chercher à consolider nos leaderships existants tout en permettant aux activités plus récentes du groupe d’atteindre la même solidité » déclare Hubert de Boisredon.

OPV ASCAâ, un projet d’installation d’une machine laser 3D et d’une découpeuse soudeuse

Récemment, la filiale ARMOR-IIMAK a accueilli à son capital la société de capital-investissement Astorg, accompagné d’un plan d’investissement 2022-2026 de 150 M€ dont 80 M€ fléchés directement sur le site de la Chevrolière (Loire-Atlantique). Le groupe continue aussi de nouer des partenariats avec de grands industriels fabricants d’imprimante, comme en mai dernier sa filiale dédiée à l’impression 3D, KIMYA, avec le leader mondial Stratasys. Côté collecteurs enduits pour batteries, un projet industriel de grande envergure sur le territoire ligérien est en cours d’étude. Concernant la technologie OPV ASCAâ, un projet d’installation d’une machine laser 3D et d’une découpeuse soudeuse est en phase finale de concrétisation, après le succès de la solarisation de la façade du nouveau Pavillon Novartis à Bâle. Enfin, l’activité dédiée aux services et consommables d’impression durables, ARMOR Print Solutions, s’apprête à investir plusieurs millions d’€ pour développer ses sites industriels en Pologne et au Maroc pour augmenter sa capacité industrielle de production de cartouches remanufacturées d’environ +40%. « Cet anniversaire est pour notre groupe le symbole d’un nouvel élan, d’une renaissance. A l’aune de ce centenaire qui s’ouvre, résolument tournée vers l’avenir, la communauté d’hommes et de femmes qui forment ARMOR GROUP s’engage chaque jour un peu plus pour une production utile aux enjeux sociétaux » conclut Hubert de Boisredon.