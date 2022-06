Ingeteam fournit un systÃ¨me de batterie et son Ã©lectronique de puissance pour la plus grande usine d’hydrogÃ¨ne vert d’Europe

L’usine de production d’hydrogène renouvelable de Puertollano, la plus grande d’Europe à l’heure actuelle, comprend un électrolyseur de 20 MW, une centrale photovoltaïque de 100 MW et un système de batteries de 5 MW / 20 MWh. Détails !

La plus grande usine de production d’hydrogène vert d’Europe, située à Puertollano, Ciudad Real, est désormais opérationnelle. Le projet, développé par Iberdrola pour Fertiberia, génère de l’hydrogène vert à l’aide d’un électrolyseur de 20 MW qui sépare les molécules d’hydrogène et d’oxygène de l’eau par électrolyse. L’hydrogène vert est la matière première pour produire de l’ammoniac vert, qui à son tour est utilisé pour fabriquer des engrais à faible teneur en carbone. Outre l’électrolyseur, le projet comprend une centrale photovoltaïque de 100 MW et un système de stockage d’énergie par batterie de 5 MW/20 MWh.

Ingeteam a été choisi par Iberdrola comme partenaire technologique pour ce système de batteries. Cela consiste pour Ingeteam en une fourniture clé en main de batteries lithium-ion intégrées dans des conteneurs de 40 pieds avec refroidissement par eau et de convertisseurs de batterie intégrés dans les centrales avec le reste des éléments nécessaires au raccordement moyenne tension. Ingeteam a également réalisé le montage sur site du système de stockage et sa mise en service ultérieure.

José Antonio Unanue, directeur de l’activité de stockage d’Ingeteam, a souligné qu’”il s’agit d’un projet très important. Il y a quelques semaines, Iberdrola et Ingeteam faisaient l’actualité pour la mise en service de la première centrale photovoltaïque en Espagne à intégrer des batteries (le projet Campo Arañuelo), et aujourd’hui, des progrès supplémentaires ont été réalisés pour l’hybridation des centrales avec la construction d’un projet à Puertollano qui combine la production solaire avec le stockage d’énergie par batterie pour fournir un électrolyseur pour produire de l’hydrogène vert – également un secteur stratégique pour Ingeteam ».

Le système de batterie est utilisé pour stocker une partie de l’énergie photovoltaïque générée pendant la journée afin qu’elle puisse être utilisée pendant la nuit. Prolongant ainsi la disponibilité de l’énergie solaire pour la production d’hydrogène vert par électrolyse. Le projet Puertollano génère de l’hydrogène renouvelable pour la production d’ammoniac vert et d’engrais par Fertiberia.

