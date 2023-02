Seraphim obtient la certification Â« Bas-Carbone Â» en France avec un bilan carbone exceptionnellement bas

Seraphim a rigoureusement mis en œuvre une stratégie de développement durable et se positionne désormais à la tête du secteur en Chine en matière de réduction de l’empreinte carbone dans la fabrication de panneaux photovoltaïques. A la clé un bilan carbone comptant parmi les plus bas actuellement disponible sur le marché français. Une bonne chose pour le marché des AO français et pour son distributeur U-Home Solar !

La nouvelle gamme de modules Seraphim S4 comptent parmi les bestsellers des produits de Seraphim. Les modules monofaciaux standards, 400-415 WC sont composés de 108 demi-cellules M10 PERC (182mm²).

Vers un futur décarboné : 417.11kg eq CO2/kWc

Avec un rendement jusqu’à 21,25%, les S4 PV modules monofaciaux – SRP 400-415 BMD-HV comptent parmi les plus performants du marché. Le panneau S4 SRP 415 BMD HV affiche un bilan carbone de seulement 417.11kg eq CO2/kWc, un bilan inférieur d’environ 15% à celui des modèles comparables des géants chinois et européens disponibles en France. (Attesté par le certificat ECS CRE4 N°055-2022_002 émis par CERTISOLIS). Sa fiabilité exceptionnelle est prouvée par PVEL pour des conditions d’environnement rigoureuses : sable, acide, sel et grêle, charge de vent de 2400 Pa et charge de neige de 5400 Pa, Anti-PID. Cette série existe aussi en option fullblack, black frame et bifaciale sur commande. A noter que le rendement double-face augmente de 10-30% avec une garantie puissance étendue à 30 ans, particulièrement intéressant pour le secteur tertiaire et agricole. Actuellement, le module SRP 410 BMD HV standard est disponible en stock, vendu hors TVA et livrable EXW et sans délai depuis un entrepôt U-Home Solar à Marseille.

Home Solar distribue les modules bas carbone

Seraphim est le partenaire de longue date dans les projets immobiliers d’envergure du groupe immobilier chinois U-Home, compagnie mère de la division U-Home Solar Europe. Sur le seul dernier trimestre 2022, U-Home a installé plus de 24 MWc de panneaux Seraphim et à l’heure actuelle d’importantes installations au total de 97 MWc sont planifiées pour le premier semestre 2023 en Asie seulement. Grâce à cette relation commerciale bien établie, U-Home Solar Europe peut proposer à ses clients français un large éventail de modules PV bas carbone à des conditions optimales.