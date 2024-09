Septembre solaire : SolarPower Europe apporte le soleil Ã  Bruxelles !

Par Walburga Hemetsberger, CEO, SolarPower Europe

SolarPower Europe a apporté le soleil à Bruxelles en septembre – ce qui n’est pas toujours le cas ! Le mois de septembre a été particulièrement spécial, car nous avons accueilli un nouveau Parlement européen après les élections de juin et découvert le Collège des commissaires proposé pour le prochain cycle de l’UE.

Nous avons commencé le mois en beauté avec la publication du Sun Times, notre tout premier magazine solaire mettant en lumière des histoires solaires inspirantes de toute l’Europe. Les histoires de ce magazine montrent comment l’Europe bénéficie du solaire : les personnes et les communautés sont mieux connectées grâce à l’énergie solaire ; les agriculteurs bénéficient d’un rendement accru des cultures et de sources de revenus supplémentaires ; les petites entreprises et les industries à forte intensité énergétique réduisent leur empreinte carbone et leurs factures d’énergie.

La même semaine, nous avons organisé notre événement de réseautage Rooftop REconnect, qui a accueilli plus de 400 parties prenantes clés après la pause estivale. Nous avons eu l’honneur d’accueillir la directrice générale adjointe de la DG ENER, Mechtild Worsdorfer, ainsi que trois députés européens : Sean Kelly, Benadetta Scuderi et Thomas Pellerin-Carlin, présents à l’événement. Tous les intervenants ont partagé des mots inspirants, montrant leur engagement à mettre en œuvre la législation clé du nouveau mandat pour aider à accélérer la transition énergétique.

Sur la scène politique, la Commission européenne a publié le très attendu Rapport sur l’avenir de la compétitivité de l’UE, rédigé par Mario Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne. Cette publication devrait jouer un rôle important dans la définition de l’orientation stratégique de la nouvelle Commission européenne.

Surfant sur la vague solaire, SolarPower Europe a apporté le soleil au Parlement européen à Bruxelles du 9 au 12 septembre, pour accueillir chaleureusement les nouveaux et anciens députés et leurs équipes. Tout au long de la semaine, l’équipe de SolarPower Europe s’est doublée de rayons de soleil, procurant la chaleur du soleil à tous ceux qui passaient devant le Parlement européen. Avec notre quiz solaire, nous avons testé nos connaissances sur le solaire et fait connaître le travail que nous accomplissons pour faire de l’énergie solaire la première source d’énergie d’Europe d’ici 2030.

Pour mettre en lumière SolarPower Europe, un panneau d’affichage installé pendant une semaine dans la station de métro Schuman, le premier quartier de l’UE pour les déplacements domicile-travail, a fait écho à notre message haut et fort. Le solaire est la lumière au bout du tunnel : alimenter une Europe résiliente, compétitive et prospère.

Poursuivant le mois de septembre solaire, l’équipe de SolarPower Europe s’est rendue à Strasbourg pour la plénière de septembre du Parlement européen. En tant que président actuel de l’Electrification Alliance, nous avons été ravis de nous joindre à d’autres organisations membres pour promouvoir notre appel à un plan d’action pour l’électrification dans le cadre de la campagne #100DaysToElectrify. Parmi les réunions avec plusieurs députés européens, dont un dîner co-organisé avec le Forum européen de l’énergie et un déjeuner organisé par le député européen Niels Fuglsang, nous avons également été ravis de voir le plan d’action pour l’électrification mentionné dans la lettre de mission de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, adressée au nouveau commissaire désigné à l’énergie, Dan Jørgensen. Maintenant, voyons-le publié dans les 100 premiers jours !

Alors que Solar September touche à sa fin, nos activités n’ont pas ralenti. Du 23 au 27 septembre, l’équipe de SolarPower Europe a participé à l’EU PVSEC à Vienne, en Autriche, l’événement phare de l’innovation dans le domaine de l’énergie solaire. Et enfin, la semaine prochaine, nous organiserons notre #SolarJobsWeek annuelle, avec le lancement de notre nouveau rapport sur les emplois solaires dans l’UE.

En arrière-plan de toutes ces activités, notre équipe a travaillé sans relâche pour surveiller les nouveaux commissaires et les propositions de législation qui façonneront les années à venir pour l’énergie solaire et les énergies renouvelables. Les membres de SolarPower Europe reçoivent des mises à jour hebdomadaires de notre équipe avec un compte-rendu complet.

L’automne étant arrivé, nous avons une programmation passionnante d’événements à venir. N’oubliez pas de consulter notre site Web pour plus de détails sur les événements à venir, notamment RE-Source 2024 en octobre et Sustainable Solar EU en décembre, ainsi qu’une série de webinaires informatifs.