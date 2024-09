Feedgy renforce son comitÃ© de direction pour soutenir sa croissance en France et en Europe

Feedgy, leader du repowering photovoltaïque en France et précurseur dans l’adoption et le développement d’innovations (panneaux haute performance, agriPV, intelligence artificielle), est heureux d’annoncer l’arrivée de quatre nouveaux membres au sein de son comité de direction. Ces nominations stratégiques viennent renforcer les capacités de l’entreprise dans des domaines clés pour soutenir sa croissance rapide en France et en Europe, alors que Feedgy continue de se positionner comme un acteur de rupture dans le secteur solaire.

Antoine Laforgue rejoint Feedgy en tant que directeur général. Ancien élève de Polytechnique et HEC, Antoine a précédemment occupé des postes de direction au sein de grandes entreprises comme Babilou et Mediq. Son expertise en stratégie et en opérations sera déterminante pour guider Feedgy dans sa prochaine phase de croissance et pour renforcer sa position de leader dans le repowering solaire, un domaine où l’entreprise excelle déjà.

Caroline Tinti prend le poste de directrice des ressources humaines après plusieurs rôles clés dans le développement des talents et des organisations en France et à l’international, aussi bien en grand groupe industriel comme Air France qu’en scale-up tech comme Spendesk. Caroline apporte une vision RH stratégique cruciale pour accélérer la croissance et l’internationalisation de Feedgy. Forte de son expérience en scale-up, où elle a mené le défi RH de multiplier par 5 les effectifs en 2 ans, Caroline jouera un rôle central dans le développement des équipes Feedgy, en veillant à maintenir une culture d’entreprise axée sur l’innovation et la collaboration.

Léonardo Ciscato est nommé directeur du digital. Reconnu pour son excellence dans la transformation digitale, Léonardo a une expérience notable au sein d’entreprises technologiques de premier plan comme Orange Cyberdefense et Computacenter, où il a mené des projets de transformation structurants. Son arrivée coïncide avec l’ambition de Feedgy d’accélérer son innovation technologique, notamment à travers des solutions numériques avancées pour le photovoltaïque et l’agriPV, renforçant ainsi sa compétitivité à l’échelle européenne.

Nelly Primault rejoint Feedgy en tant que directrice marketing. Avec une solide expérience en marketing et communication, acquise notamment en tant que dirigeante d’agences de communication et responsable de pôles marketing communication dans des entreprises de haute technologie comme Sewan, Nelly est bien positionnée pour piloter les stratégies marketing de Feedgy. Son expertise sera essentielle pour renforcer la notoriété de la marque et soutenir l’expansion européenne de l’entreprise, tout en mettant en avant les solutions uniques que Feedgy apporte au marché du solaire.

Ces nominations, orchestrées par Harold Darras, CEO de Feedgy, marquent une nouvelle étape dans la stratégie de l’entreprise. « Nous avons l’ambition de transformer le secteur solaire, et l’arrivée d’Antoine, Léonardo, Caroline et Nelly nous apporte les compétences nécessaires pour atteindre nos objectifs ambitieux. Leur expertise sera essentielle pour propulser Feedgy au niveau supérieur, tant sur le marché national qu’européen, » déclare Harold Darras.

Feedgy se distingue dans le secteur solaire non seulement par ses innovations en matière de repowering, mais aussi par son engagement dans l’agriPV, où elle propose des solutions pionnières. Classée dans le “FT 1000 2024″, un classement prestigieux du Financial Times qui répertorie les 1000 entreprises à la croissance la plus rapide en Europe, Feedgy se distingue par sa forte expansion. L’entreprise bénéficie du soutien financier d’investisseurs de renom tels que Santander (classée 4ème des principales banques européennes en 2022, selon le total des actifs possédés, selon Statista) et EIT InnoEnergy (classé comme l’investisseur le plus actif dans le domaine de l’énergie au niveau mondial en 2023, selon Pitchbook), ainsi que de l’accompagnement de Bpifrance, tout en restant une entité indépendante.

Encadrés

Quid de Feedgy ?

Fondée en 2014, Feedgy est le spécialiste de l’optimisation des centrales photovoltaïques. Son équipe d’ingénieurs en IA et de data scientists manie l’innovation technologique et l’expertise digitale afin d’optimiser la gestion des actifs solaires avec une maintenance plus efficiente. Feedgy s’adresse à l’ensemble de la filière solaire, en particulier aux énergéticiens gestionnaires de parcs solaires de grande envergure, et aussi aux exploitants non professionnels et aux sociétés de maintenance. Grâce à son service R&D de pointe, Feedgy innove continuellement pour offrir des solutions avancées et personnalisées à ses clients. Elle collabore pour contribuer à créer une filière européenne d’excellence. Entreprise à impact positif, Feedgy est soutenue par l’accélérateur européen EIT InnoEnergy, Bpifrance, le CNRS et la banque Santander.

Feedgy en quelques faits et chiffres clés :

2014 : Fondée par Harold Darras, Président

2017 : Lancement de son application d’autodiagnostic Q-Score

2018 : Entrée d’EIT InnoEnergy au capital

2018 : Lancement de son audit de performance des installations X-plore

2023 :

- Leader du Repowering en France, auprès des agriculteurs et des énergéticiens gestionnaires de parcs, Top 20 Français

- Sortie de Re-act ®, sa solution digitale d’aide à la gestion de centrales solaires

2024 :

- Lancement du module agrivoltaïque HS-B96 AgriPV, une innovation développée et produite par Feedgy (en collaboration avec le leader technologique de l’Hétérojonction (HJT) Huasun pour la fabrication)

- Ouverture de Feedgy Espagne